Prix d'Amérique 2017 : les 18 partants sont connus

À moins, évidemment, d'un cheval blessé ou malade d'ici dimanche 29 janvier. Les drivers le sont également depuis ce week-end. Le plateau est beau avec cinq 6 ans, encore les B, et un total de gains en courses équivalent à près de 23 millions d'euros.



C'est bien sûr Timoko qui est le plus riche et ce brave trotteur va disputer, s'il vous plait, son 6ème Prix d'Amérique. Ourasi ou Général du Pommeau n'en avait disputé que cinq. Cela prouve sa longévité. Ce sera son dernier et, hélas, il n'a pas encore gagné l'épreuve ayant terminé 2ème, 3ème, et deux fois 5ème pour une fois 7ème.





Comme prévu, Daniel Reden va avoir quatre participants parmi les cinq Scandinaves au départ. L'autre sera Oasis Bi. C'est finalement Gabriele Gelormini qui sera le partenaire de ce dernier, alors que Mathieu Mottier a été choisi pour driver Anna Mix. Lorenzo Donati sera le plus jeune professionnel du peloton, et c'est pour l'instant Amiral Sacha qui est le 19ème inscrit, en attente donc d'une qualification.





Quant à Matthieu Abrivard, il peut penser à un coup de deux après son succès dans le Prix de Cornulier, au moins pour une place. Lionel, qu'il va driver, est le 2ème favori derrière Bold Eagle et devant Propulsion, qui n'a plus couru, ce qui est inquiétant, depuis plus de deux mois.