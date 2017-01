Prix d'Amérique 2017 : ce sera aussi la "Fête des supporters"

+

Réagir

Dimanche 29 janvier à Vincennes, puisqu'aux derniers pointages on attend plus de 1.000 supportes d'au moins 5 concurrents sur les 18 au départ. Leurs entourages ont déjà affrété des cars pour vivre en commun l’événement. Ce sont les aficionados de Bold Eagle bien sûr, Timoko bien entendu, Belina Josselyn, Voltigeur de Myrt et Univers de Pan.





Il y aura donc une belle ambiance, d'autant que la pluie qui était crainte ne devrait pas faire son apparition. En général, entre 30.000 et 40.000 spectateurs sont attendus pour l’événement, qui sera la 96ème édition, et si l'entrée est de 5 euros ce jour là c'est pour permettre une bonne action puisque l'argent récolté ira à l'association "La chaîne de l'espoir", qui soutient les enfants malades et qui est soutenue, entre autres, par Marie Drucker et Michel Cymes.