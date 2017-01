Prix d'Amérique 2017 : en place pour l'événement

+

Pas de surprises pour les 18 partants le l'épreuve. Tous ceux qui étaient pressentis seront présents et Amiral Sacha, le 19ème, verra la course depuis son paddock. Cette 96ème édition se présente bien avec de multiples challenges que l'on détaillera samedi 28 janvier.





C'est la course sur laquelle on joue le plus dans l'année, et il y aura des enjeux avec la présence des champions que sont Bold Eagle, Timoko, Lionel et Belina Josselyn. Leurs entourages, que j'ai rencontrés jeudi dernier, sont encore décontractés. Mais la pression viendra sûrement dimanche 29 janvier dans la matinée, puisqu'il n'y aura qu'un lauréat à la fin.



Bold Eagle est le grand favori devant Lionel, Belina et Propulsion, le Suédois qui n'a plus couru depuis deux mois. Lorenzo Donati, qui va driver Voltigeur de Myrt, est le plus jeune au départ, alors que le plus âgé me parait être Örjan Kihlström, 54 ans, le driver de Propulsion.





Ce sera la 5ème course d'une belle réunion dominicale, avec un départ vers 16h05 et beaucoup de tensions dans les tribunes, derrière le poste de radio et devant la télévision. Cela dit, dès ce samedi 28 janvier, le quinté dans le Prix du Luxembourg est de toute beauté, avec les recalés du Prix d'Amérique.