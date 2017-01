Prix d'Amérique : Bold au bout du suspense

+

Quel champion ! Quelle accélération ! Le crack a encore été exceptionnel en battant son propre record de l'épreuve en 1'11 et 2 centièmes au terme d'une ligne droite époustouflante qui l'a vu après avoir été bloqué dans le dernier tournant rattraper à la vitesse du vent Jean Michel Bazire et Belina Josselyn qui avaient fait le trou.



Auparavant il avait été un peu sauvé par un faux départ alors qu'il s'était élancé sur la mauvaise jambe mais il était dit que cette épreuve ne pouvait pas lui échapper.



À 6 ans, il a donc rejoint son père Ready Cash, sous les yeux d'Antoine Griezmann, avec 2 succès dans le Prix d'Amérique. Il peut encore aller loin tellement il est impressionnant et doué. Quant à Franck Nivard, il a encore fait preuve d'un grand sang froid en luttant avec confiance jusqu'au bout avec son champion. À 37 ans, il en est déjà à 5 victoires et le record de Jean René Gougeon qui est de 8 est accessible surtout avec Bold.



Derrière, Belina a fait une sacré course et justifié en cela la confiance retrouvé de JMB qui a donc pris 2 places de second dans les prix de Cornulier et d'Amérique. Lionel égal à lui même a terminé bon 3ème devant Propulsion sauvé par le poteau du retour de Briac Dark la bonne note de la course.



Timoko n'a malheureusement terminé que 13e après s'être tiré la bourre avec Univers de Pan alors que Call Me Keeper a lui fini bon 6e avec Pierre Vercruysse. Bird Parker mal parti lui n'a terminé que 13e et Anna Mix a donc été non partante en refusant de se rendre au départ.