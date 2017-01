Prix d'Amérique : l'inexplicable baisse des enjeux PMU

+

Les chiffres des enjeux du Prix d'Amérique dimanche vont à coup sûr être décortiqués par les dirigeants hippiques ! Il y a du bon et du moins bon.



Le bon, c'est la fréquentation sur l'hippodrome : 37.000 spectateurs étaient présents pour l'événement. Soit 2.000 de plus que l'an passé. Et les joueurs ont bien parié sur le champ, surtout, à vrai dire, les nombreux Scandinaves et Italiens. La recette est en hausse de 6% sur 2016.



Le moins bon ce sont les enjeux PMU qui, avec 30 millions d'euros, sont en chute de 10 % sur l'an passé ! Le plateau emmené par la locomotive Bold Eagle était pourtant de qualité. Les 18 concurrents étaient aussi bien connus et la communication pour l’événement s'est bien passée avec des acteurs qui ont répondu présent, comme Pierre Pilarski.



Alors pourquoi cette dégringolade ? La date du 29 ? La paye du 31 n'était pas encore arrivée, peut-être. Les épreuves sportives ? C'était avant ou après. Le temps ? Rien à dire. La situation économique ? On dit qu'elle s'améliore.



C'est peut-être, hélas alors, sous réserve d'autres explications, le produit qui lui-même intéresse de moins en moins ? On le voit aux résultats annuels en baisse ces derniers temps, et dans ce cas en début d'année on peut s'interroger sur ce qui va arriver dans les mois à venir car cette épreuve est considérée comme une locomotive. Aux dirigeants hippiques donc d'en tirer les bonnes leçons. Car si une telle course n'est pas jouée, il faut s'inquiéter du renouvellement des parieurs ou plutôt du maintien de ceux existants !