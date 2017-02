Courses de galop : sans doute plus de cavalières cette année

+

C'est la conséquence d'une décision récente des dirigeants de France Galop de faire bénéficier les femmes jockeys d'une décharge de 2 kg dans toutes les courses, que ce soit des épreuves amateurs, de seules cavalières ou même dans les courses professionnelles où elles seront opposés aux jockeys.



C'est un projet d'Édouard de Rotschild, qui souhaite plus de femmes dans les compétitions et qui, par ce biais, pense qu'elles seront plus demandées par les professionnels. Selon une étude intéressante du site Jour de Galop, de Mayeul Caire, quelques cavalières avec cette décharge auraient en effet pu remporter plus d'épreuves, avec un poids des chevaux plus faibles, et il est vrai que c'est un métier physique où les muscles et la puissance des cavaliers ont leur importance, de même que l'expérience.





Même si certaines dominent déjà de temps en temps des jockeys quand elles leurs sont opposées, cette décision leur permettra d'être plus opérationnelles qu'auparavant, et moi, sans être machiste, je trouve cela très bien.