Grand Prix d'Afrique : encore la fête dimanche 5 février à Vincennes

Commentaires

Comme tout le temps du meeting d'hiver. Il s'agit cette fois de la 7ème édition du Grand Prix d'Afrique, qui est un rendez-vous toujours très prisé de la communauté africaine d'Île-de-France.



16 pays seront représentés dont le Sénégal, le Togo, le Mali, le Maroc, la Côte d'Ivoire, et le Gabon. Trois Miss Union Africaine seront également présentes. Il y aura bien entendu des spectacles musicaux et, pour les turfistes présents, un village artisanal.



Sur la piste, il y aura deux belles épreuves : le Prix de la Marne, avec Aubrion du Gers et Altesse du Mirel, et le prix de l'Île-de-France au monté, qui est la revanche du Prix de Cornulier, sans Bellissima France hélas, mais avec Bilibili et Tornade du Digeon.

Du beau spectacle en perspective.