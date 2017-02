Paris sur internet : cela devient grave

+

Réagir

L'Arjel, l'Autorité de régulation des paris en lignes, vient de publier ses derniers chiffres sur les paris joués sur la toile, et le moins que l'on puisse dire c'est que la situation est inquiétante pour les paris hippiques par rapport, bien sûr, aux paris sportifs.





Ainsi, les enjeux sur le sport ont atteint un niveau inégalé l'an passé avec deux milliards d'euros de mises, soit 45% de plus que l'an passé. Un boum dû à l'Euro et aux JO, mais aussi à un très bon recyclage des gains pour les joueurs.



Sur le réseau physique de la Française des Jeux, la hausse est également importante, de 11%. En revanche, il n'a été misé que 924 millions d'euros sur le net, 10% en gros de l'activité du PMU, et donc moins que ce que rapporte l'international. C'est une baisse de 9% sur 2015, et même le niveau le plus bas depuis l'ouverture du marché sur le net.





Pire encore, il s'agit du 15ème trimestre consécutif de chute, et si la séparation des masses en dur et sur le net a eu un impact depuis 2015, les responsables de l'Arjel notent que le nombre de comptes actifs sur la toile stagne et que la population des turfistes peine à se renouveler.

Ainsi donc, maintenant, sur le net les paris sportifs représentent plus de deux fois les paris hippiques. C'est grave docteur ?