Jérôme Bernardet nous a quitté

Commentaires

Il est décédé jeudi 16 février des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs mois et qui l'avait empêché ces derniers temps de participer à notre site, et surtout de partager comme il en avait l'habitude vos réflexions.



C'est un compagnon de 30 ans qui s'en va et je suis sûr que sa disparition touche beaucoup d'entre vous, tellement il s'était impliqué dans cette nouvelle aventure, la 3ème de sa vie professionnelle après Week End, où il avait débuté dans les pas de son père Maurice, et RTL qu'il avait rejoint au début des années 1980. Durant sa maladie, Jérôme a fait preuve de beaucoup de courage et son retour parmi nous était ce qui le motivait le plus, hélas.



En plus de son professionnalisme et sa grande culture hippique, Jérôme avait un talent de conteur qu'il aimait mettre au service du milieu hippique en croquant de beaux portraits de ses acteurs, souvent ceux qui étaient à terre, connus ou pas connus, et qu'il remettait dans la lumière.



Son dernier grand combat victorieux fut son soutien total aux anti-décharge de Nonant-le-Pin l'an passé. Je me moquais un peu de lui car, quoiqu'il se passe par ailleurs, il y revenait à chaque occasion. C'était un journaliste de l'humain avant tout, et donc un homme rare.



Ses obsèques auront lieu jeudi 23 février en Seine-et-Marne. Jérôme n'avait que 61ans, était marié et père de trois enfants, auxquels vont nos pensées bien entendu.



Salut l'ami.