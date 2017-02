Jérôme Bernardet n'était pas seul...

+

Réagir

Un grand merci à vous tous qui avez écrit sur notre blog des messages très sympathiques remplis d'émotions, de tendresse et de souvenirs. Il y en a eu près de 100 et je suis certain que sa famille apprécie ces marques de respect et de considération.



Jérôme voulait revenir à la radio et reprendre ce site sur lequel il s'était tellement investi. Vos mails sont sa meilleure récompense.



Je tiens à saluer également les nombreux professionnels qui ont exprimé leurs émotions, que ce soient ses confrères unanimes à saluer sa gentillesse ou les acteurs des courses comme Freddy Head très attristé ou encore Guillaume Maupas, le n°2 du trot qui a salué avec délicatesse mais insistance son professionnalisme.

Jérôme a rejoint son père Maurice et nul doute que là-haut aussi ils vont refaire les courses.

Ici-bas il va nous manquer.



Ses obsèques auront lieu jeudi prochain.