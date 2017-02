Le trot à du cœur

+

Si une des trois entités des courses n'a toujours pas réagi au décès de Jérôme, le galop et le trot ont manifesté sans retenue, comme je l'ai signalé, leur tristesse et leur compassion.



Vincennes apprécie les journalistes qui transmettent leurs passions au plus grand nombre et l'on sait que les anciens y sont honorés chaque année comme Maurice Bernardet, André Théron, Guy Lux ou encore Gérard Brami alors que la salle de presse porte le nom de salle Léon Zitrone.



Dimanche les dirigeants m'ont demandé, à la remise des prix du quinté, de dire quelques mots de notre ami et le numéro deux du trot Guillaume Maupas a tenu, comme il l'avait fait dans notre émission de samedi soir sur RTL, à rendre lui aussi hommage au travail et à la personnalité de Jérôme.



Il a été applaudi comme il se doit car ses propos ont été émouvants et brillants comme toujours. Merci donc à lui et à Vincennes pour ce petit geste qu'a dû apprécier Jérôme où qu'il soit maintenant.