Prix de Cornulier : trois vidéos pour le quinté du dimanche 22 janvier à Vincennes

+

Réagir

Pour préparer au mieux le quinté du dimanche 22 janvier à Vincennes, le Prix de Cornulier, retrouvez les interviews de Matthieu Abrivard pour Bellissima France (le 9), Alexandre Abrivard pour Bilibili (le 8) et Christian Bigeon pour Tiego d'Etang (le 16).





C'est le seul quinté de l'année au trot monté, le championnat de la spécialité. Ce sera la 4ème course avec 16 partants, tous au même poteau des 2.700 m. Les 6 ans viennent en force avec Bellissima France, Bilibili et Bird Parker. Départ à 15h15.



On attend un duel entre les cousins Matthieu et Alexandre Abrivard qui ont d'ailleurs tous deux déjà remporté cette course, Alexandre l'an passé avec Scarlet Turgot, Mathieu en 2004, 2005 et 2006 avec Jag de Bellouet.

Matthieu Abrivard présente Bellissima France

"Elle m'étonne, elle monte les échelons un à un. L'autre jour, ce n'était pas une course facile avant le coup. Il y avait du rythme, j'étais quand même assez loin la tête, je ne voulais pas faire une course trop dure à 15 jours du Cornulier et c'est vrai qu'elle a bondi pour finir. C'est une bonne préparation, pour le moral c'est bien, elle est venue s'imposer sur le fil".

La jument est bien, elle a bien récupéré Matthieu Abrivard

"La jument est bien, elle a bien récupéré (...) Quand on peut la préserver, à chaque fois elle met un super coup de rein pour finir. Donc, à nous de la préserver correctement et de s'appliquer pour la belle".

Prix de Cornulier : Matthieu Abrivard présente Bellissima France Préparez au mieux le quinté du dimanche 22 janvier à Vincennes.

Alexandre Abrivard présente Bilibili

Le fait d'être déferré sera "sans doute" un avantage par rapport à sa dernière sortie. "L'hiver dernier, déferré des postérieurs, il avait très bien fait. On essaie de mettre tous les atouts de notre côté (...) Comment est-il à l'entraînement ? "Il est à la campagne, moi je n'y suis pas mais si mon père ne me dit rien, c'est que tout va bien".

Si ça veut sourire, il va être dans les 4 premiers Alexandre Abrivard

"Je le monte toujours pareil, c'est un cheval assez lent au début et qui vient toujours en progression. On ne va pas changer de méthode pour ce Cornulier (...) Tous les feux sont au vert, le cheval a une belle chance. Si ça veut sourire, il va être dans les 4 premiers".

Prix de Cornulier : Alexandre Abrivard présente Bilibili Préparez au mieux le quinté du dimanche 22 janvier à Vincennes.

Christian Bigeon présente Tiego d'Etang

"C'est vrai qu'au début du meeting, je savais qu'il allait être en retard au niveau de la préparation - il a eu un problème de santé au mois de septembre. Lors du Prix de Bourgogne, je ne l'ai pas trouvé super, un peu mou, par contre les derniers boulots sont mieux, il est plus énergique. Question souplesse, tout est bien. Il lui manque peut-être un petit coup d'influx".

Si c'était le Tiego de cet été, il aurait une première chance Christian Bigeon

"Je demande à voir. Si c'était le Tiego de cet été, il aurait une première chance. Maintenant, sa dernière performance est en demi-teinte (...) Il prend de l'âge aussi, il y a les jeunes qui arrivent mais ce n'est pas un cheval usé, bien au contraire, il était cet été dans un état de forme qu'il n'avait jamais eu".