VIDÉOS - Prix d'Amérique Opodo : cinq interviews pour préparer la course

+

Réagir

Pour préparer au mieux le quinté du dimanche 29 janvier à Vincennes, le très attendu Prix d'Amérique, retrouvez les interviews de Franck Nivard et Sébastien Guarato pour Bold Eagle (le 17), Björn Goop pour Timoko (le 18), Mathieu Abrivard pour Lionel (le 6) et Thierry Duvaldestin pour Briac Dark (le 2).





C'est le grand jour du trot avec la 96ème édition de la célèbre course. Ce sera la 5ème de la belle réunion, avec un départ vers 16h05 et 18 partants dont un seul courra avec ses fers, Tiego d'Etang. C'est le championnat du monde attelé, et un entraîneur est quadruplement représenté, le Suédois Daniel Reden. Mais c'est le vainqueur de l'an passé, Bold Eagle, victorieux de deux des préparatoires, qui sera logiquement le grand favori.





À noter que le lauréat va empocher 450.000 euros et que cette épreuve est traditionnellement celle sur laquelle on joue le plus dans l'année. On y a misé l'an passé 23 millions d'euros. Cette année, une quarantaine de pays étrangers vont pouvoir parier sur la course, et entre 30.000 et 40.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes.





Parmi les challenges, celui de Timoko, le plus riche des participants. Il dispute à 10 ans son 6ème Prix d'Amérique, ce qui est rarissime, mais il ne l'a jamais remporté. Il a toutefois terminé 2ème l'an passé.

Sébastien Guarato présente Bold Eagle

"Il se porte bien, il n'est pas malade, je pense qu'il va arriver en pleine forme. Il a bien couru caché lors de ses deux préparatoires, il est venu finir à chaque fois, l'autre jour un peu loin mais il a quand même bien fini. On peut aller devant si on veut, ou rester caché. Pour le Prix d'Amérique, c'est bien".

Sur le papier, on a le meilleur cheval Sébastien Guarato

"Avant l'hiver, je craignais surtout Lionel et Bellina Josselyn. Bellina est un peu décevante, je trouve. Après, 'Jean-Mi' (Bazire, ndlr), je pense qu'il va faire ce qu'il faut pour être au top le jour J. Lionel, déferré des 4, je pense qu'il est bien meilleur. Il faudra faire attention (...) Sur le papier, on a le meilleur cheval, donc oui, on peut faire le doublé".

Prix d'Amérique 2017 : Sébastien Guarato présente Bold Eagle Préparez au mieux le quinté du dimanche 29 janvier 2017 à Vincennes.

Franck Nivard présente Bold Eagle

"Le cheval est bien apparemment, Sébastien m'a dit qu'il avait bien travaillé, qu'il est en pleine forme". Comment analyse-t-il les deux dernières sorties du crack ? "La première fois c'était vraiment très bien, j'ai eu un bon parcours, il avait très très bien fini. La fois d'après, il était un petit moins impressionnant, Sébastien m'avait dit qu'il l'avait moins travaillé. Là, je pense qu'ils ont dû faire ce qu'il fallait. À mon avis il va être au top".

Quand il est bien, il est un petit peu au dessus Franck Nivard

"Quand il est bien, il est un petit peu au dessus des autres. Maintenant, il faut qu'il ait un bon parcours. Il est mieux quand il court caché. On ne va certainement pas aller devant".

Prix d'Amérique 2017 : Franck Nivard présente Bold Eagle Préparez au mieux le quinté du dimanche 29 janvier 2017 à Vincennes.

Björn Goop présente Timoko

"C'est toujours intéressant de mener un cheval comme lui. Je suis un peu déçu que ce soit la dernière fois qu'il courre le Prix d'Amérique, mais il a eu une carrière magnifique (...) On dit qu'il a super bien travaillé, peut-être que c'est compliqué d'être mieux chaque année parce qu'il est un peu vieux maintenant, mais il est encore au top niveau et j'espère qu'il va faire un grand effort". En face, "c'est Bold Eagle et il y a des autres concurrents qui arrivent. Ça va être un peu compliqué, mais on sait que Timoko c'est Timoko".

Ça va être compliqué pour gagner Björn Goop

Est-il meilleur sur 2.100 m que sur 2.700 ? "Je ne crois pas. On ne peut pas trouver un problème avec lui parce qu'il a gagné sur toutes les distances. Je suis content avec lui, je suis toujours content avec lui. Mais on n'est pas tout seul dans cette course, il y en a 17 autres (...) Ça va être compliqué pour gagner, mais je crois qu'il peut faire de bonnes choses".

Prix d'Amérique 2017 : Björn Goop présente Timoko Préparez au mieux le quinté du dimanche 29 janvier 2017 à Vincennes.

Mathieu Abrivard présente Lionel

"Le doublé Prix de Cornulier-Prix d'Amérique fait rêver, c'est sûr. Ça se présente bien. Il sera déferré des 4. Il ne l'a pas été souvent dans sa carrière et à chaque fois il a bien fait. C'est sûr, ça fait partie des très bonnes cartouches au départ de cette course".

J'espère que la course va être fluide et sans embûches Mathieu Abrivard

"J'espère qu'il ne va pas me faire faux bond dimanche. Le cheval est bien. L'autre jour, il avait besoin de cette course, je pense que ça lui a fait le plus grand bien. Maintenant, il va falloir compter sur un bon déroulement de course. Si il peut être préservé il est quand même meilleur. J'espère que la course va être fluide et sans embûches. Si c'est le cas, il va être à l'arrivée".

Prix d'Amérique 2017 : Mathieu Abrivard présente Lionel Préparez au mieux le quinté du dimanche 29 janvier 2017 à Vincennes.

Thierry Duvaldestin présente Briac Dark

"Le cheval est en forme, on l'a bien en main, il n'était pas fatigué au lendemain du Prix de Belgique. Il faisait l'idiot. Il est bien, il s'est bien entretenu".

On espère être dans les 5 Thierry Duvaldestin

"Après, ça reste le Prix d'Amérique, c'est une autre course, mais je pense qu'il va être mieux que dans le Prix de Belgique encore (...) Il peut faire le dernier kilomètre, il ne va pas lâcher. Ce n'est pas un grand démarreur, mais c'est un bon finisseur. On espère être dans les 5".