VIDÉOS - Trois interviews pour la réunion du dimanche 5 février à Vincennes

La réunion du dimanche 5 février à Vincennes est placée sous le signe de l'Afrique. Le quinté, le Grand Prix d'Afrique, est dans la 4ème course (départ à 15h15 avec 18 partants, 9 à chaque poteau). Pour le préparer, retrouvez les interviews de Franck Nivard pour Balzac du Châtelet (le 3) et Franck Ouvrie pour Biniou de Connée (le 8).





L'épreuve principale est le Prix de la Marne, avec 9 concurrents seulement (départ à 15h45). C'est la 5ème course et son favori est logiquement Aubrion du Gers, qui est invaincu cet hiver avec Jean-Michel Bazire. On peut lui opposer la bonne Altesse du Mirel, qui ne court qu'à bon escient. Pierre Vercruysse nous la présente.

Grand Prix d'Afrique : Franck Nivard présente Balzac du Châtelet

"Le cheval est bien, il vient de bien courir. L'autre jour j'étais devant, peut-être un petit peu trop vite, mais il ne s'est fait ramasser que pour finir, il était 4ème tout près. C'était une bonne performance".

Il devrait être dans les trois premiers normalement Franck Nivard

"Si il répète ça, ça lui laisse une bonne chance. Il part en tête, c'est un bon engagement. Si ça se passe bien, il ne devrait pas être loin de la vérité. Je pense qu'il devrait être dans les trois premiers normalement".

Grand Prix d'Afrique : Franck Ouvrie présente Biniou de Connée

"Ça fait longtemps que je l'ai pas mené. C'est un bon petit cheval, qui sait partir, courir caché. C'est une question de parcours".

Il faut le garder dans les cinq Franck Ouvrie

"Je pense qu'il a sa chance comme beaucoup d'autres et qu'il faut le garder dans les cinq".

Prix de la Marne : Pierre Vercruysse présente Altesse du Mirel

"Je trouvais que le Prix du Luxembourg était extrêmement relevé, et bien m'en a pris parce que ça a été une très bonne course, remportée par un cheval qui a fait une véritable démonstration. Sur la longue distance, elle peut peut-être être plus compétitive par rapport à ceux-là".

La jument est très bien Pierre Vercruysse

"La jument est très bien, elle a toujours besoin de beaucoup de fraîcheur. C'est pour ça qu'il s'est passé trois semaines depuis sa dernière course, et c'est parfait".