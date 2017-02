VIDÉOS - Grand Prix de France 2017 : les interviews de Nivard, Vercruysse et Westerink

+

Pour préparez au mieux le quinté du dimanche 12 février à Vincennes, le Grand Prix de France, retrouvez les interviews de Franck Nivard pour Bold Eagle (le 4), Pierre Vercruysse pour Call Me Keeper (le 10) et Richard Westerink pour Timoko (le 6).





Ce Grand Prix de France est la revanche, sur une distance plus courte (2.100 m), du Prix d'Amérique couru le dimanche 29 janvier dernier. C'est la 6ème course de la réunion 1. Ils seront 14 au départ à 16h05.

Franck Nivard présente Bold Eagle

"Le cheval est parfait. Lors de ce Prix d'Amérique, il a répondu présent, comme d'habitude. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, on peut compter sur lui. Il ne me surprend pas, on sait que c'est un phénomène.

Normalement, il devrait être dans les trois premiers Franck Nivard

"Il est aussi bon sur 2.100 m que sur 2.700 m, ça ne le dérange pas. Après, ça va être une question de parcours comme souvent. Mais on est sereins, quand on a un comme ça, c'est plus facile. Normalement, il devrait être dans les trois premiers".

Pierre Vercruysse présente Call Me Keeper

6ème du Prix d'amérique, Call Me Keeper retrouve un parcours qu'il apprécie. "Quand il court au meilleur niveau, il peut rivaliser avec les meilleurs sur la courte distance", estime son driver.

Richard Westerink présente Timoko

Seulement 11e du Prix d'Amérique, Timoko dispute son dernier Prix de France à 10 ans. De retour sur son meilleur parcours, son entraîneur hollandais en attend un rachat. "Le cheval a l'air très bien".