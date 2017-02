VIDÉOS - Trois interviews pour la réunion du dimanche 19 février à Vincennes

+

Préparez au mieux la réunion du dimanche 19 février à Vincennes. Le quinté est le Prix d'Arras, en 4ème course. C'est un prix de série avec 18 partants de moyenne qualité, tous au même poteau. La distance est de 2.700 m, le départ donné à 15h15. Jean-Michel Bazire présente le favori, le 10, Univaldi d'Aval, et Sébastien Guarato le 8, After River.



L'entraîneur de Bold Eagle présente aussi Ecu Pierji, le 8 dans le Critérium des Jeunes (Prix Compte Pierre de Montesson), l'épreuve principale du jour, réservée aux meilleurs 3 ans. C'est un Groupe 1 et ils sont 14 au départ, en 7ème course, à 16h45, sur 2.700 m également.

Prix d'Arras : Jean-Michel Bazire présente Univaldi d'Aval

"Il trouve encore des concurrents dans ses cordes. La distance est bonne. C'est un cheval brave, qui met vraiment à chaque fois son corps sur la piste. Ce n'est pas un champion mais il a tout à fait les moyens d'envisager la victoire à ce niveau".

Prix d'Arras : Sébastien Guarato présente After River

"C'est une jument qui a pris des gains. Elle était un peu moins bien cet hiver. Après, si elle revient comme cet été ou au printemps, elle peut être dans les 5 premières. Il faut courir caché et embrasser une bonne pointe de vitesse".

Critérium des Jeunes : Sébastien Guarato présente Ecu Pierji

"C'est un bon cheval. Il aurait pu rester invaincu, n'a été battu qu'une seule fois au poteau. L'autre jour, il était devant dans les bons et il les a fait plier en marchant 13 avec un mauvais parcours. Là, il est monté là-dessus, avec un bon parcours caché il peut être dans les 3 premiers sûrs".