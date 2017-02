VIDÉOS - Grand Prix de Paris : les interviews de Guarato et Bigeon

+

Le cheval a déjà réalisé deux fois le doublé Prix d'Amérique - Grand Prix de France : le phénomène Bold Eagle s'élance dimanche 26 février à Vincennes pour remporter le Grand Prix de Paris, et ainsi décrocher la Triple Couronne, du jamais vu depuis 41 ans avec Bellino II.



Troisième étape du triptyque hivernal, le Grand Prix de Paris oppose cette année 13 compétiteurs. Ils tenteront d'empêcher l'icône de Vincennes de réussir, là où elle a échoué l'an dernier, dans ce marathon de 4.150 mètres doté de 400.000 euros.



Cette 4ème course de la réunion sera le quinté. Départ à 15h15. Bold Eagle a hérité du numéro 13. Sébastien Guarato, son entraîneur, nous présente l'état de forme de son crack. Autre interview pour cette course, celle de Christian Bigeon, qui a deux chevaux engagés, Ustie Haufor (le 2), qui débute à ce niveau, et Tiego d'Etang (le 11), vieillissant.



Bigeon nous parle également de Bauloise Haufor, le 3 dans la 5ème course, le Prix Custom (Prix d'Avenches), et d'Alphéa Barbes, le 1 dans la 6ème course, le Prix Gras Savoy (Prix de Montflanquin). À écouter aussi, les mots de Pierre Levesque sur Blue Story, le 8 dans le Prix Custom.

Grand Prix de Paris : Sébastien Guarato présente Bold Eagle

"Il a bien récupéré, archi-prêt. On va garder sa fraîcheur pour l'avoir bien dimanche. Il est au summum, je pense qu'il est meilleur que l'année dernière, plus frais et un peu plus puissant. À devrait suffire pour gagner".

Grand Prix de Paris : Christian Bigeon présente Ustie Haufor et Tiego d'Etang

"Ustie Haufor est une jument qui a prouvé qu'elle a été en grande forme tout au long du meeting. On tente le coup sur un 4.000 m, ça ne va lui déplaire du tout, au contraire, c'est une jument de tenue. On n'a rien à perdre, on va courir petits bras et essayer peut-être de grappiller une petite place. Elle est restée en bonne forme".

Pourquoi pas pour une 4ème ou 5ème place pour Tiego d'Etang Christian Bigeon

"Malade au mois de septembre, Tiego d'Etang, lui, tarde à revenir. Au boulot, ça me semble mieux. Il faut qu'il courre petits bras aussi. C'est un cheval qui affectionne les longues distances, il a toujours fait l'arrivée du Prix de Paris. Maintenant, il n'est peut-être pas encore dans sa robe de mariée, mais pourquoi pas pour une 4ème ou 5ème place".

Prix Custom : Pierre Levesque présente Blue Story

"Elle trouve un bon engagement, le dernier du meeting d'hiver. Elle a très bien réussi cet hiver en gagnant deux courses et en se plaçant. Elle est en plein dans sa catégorie, donc on est un peu attendus".

À ce niveau de compétition, il faut que ça se passe bien Pierre Levesque

"Elle semble pas mal. Maintenant, à ce niveau de compétition, il faut que ça se passe bien, avoir un bon parcours. C'est une jument qui est meilleure en attendant".

Prix Custom : Christian Bigeon présente Bauloise Haufor

"La jument a bien gagné la dernière fois, elle méritait cette victoire. Elle est restée en bonne forme, a bien retravaillé depuis. Le lot est peut-être un peu mieux composé que la dernière fois, mais on reste avec une chance".

Prix Gras Savoy : Christian Bigeon présente Alphéa Barbes

"Elle a gagné trois courses, a déjà rempli son contrat, mais ne me semble pas fatiguée du meeting, est en bonne forme. Elle aborde une bonne course".

C'est une bonne chance Christian Bigeon

"Elle reste délicate, surtout au départ, donc il faut que ça se passe bien mais je pense qu'elle va faire sa course. C'est une bonne chance".