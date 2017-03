VIDÉO - Deux interviews pour le quinté du dimanche 12 mars à Auteuil

+

Réagir

Deux interviews pour le quinté de dimanche à Auteuil, le Prix Univers 2 qui est la 3e course vers 15h17.

Ils sont 18 au départ sur les haies, un lot de quatre ans perfectibles et c'est ouvert. Il s'agit de deux outsiders spéculatifs.

David Windrif parle de la progression de Le Mans depuis cet hiver

"C'est un cheval avec lequel on pensait pouvoir aller sur le Masséna. Ça ne s'est pas très bien passé la première fois puisqu'il est venu finir en retrait. La deuxième fois c'était très bien, il a rendu champ de courses et comme il n'avait pas gagné on s'est laissé tenter par les courses les plus faciles possible pour le mécaniser, lui donner confiance et de l'expérience".

Pour moi il va trouver son jour dans cette catégorie-là sans problème. David Windrif

"Au départ du quinté à Auteuil il n'a pas de marge, ce n'est pas infaisable pour faire l'arrivée. Il sera monté comme il l'a été à Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval qui, pour l'instant, a besoin de prendre du métier. On n'est jamais sûr de rien aux courses mais pour moi il va trouver son jour dans cette catégorie là sans problème".

Il entraîne le 9 Le Mans qui a gagné cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Voici l'interview de David Windrif par Bernard Glass.

Mickaël Seror évoque Futbalisto dans le quinté

"Il va courir avec une chance car on l'a vu en fin d'année dans le Prix de Fifrelet et il a prouvé qu'à ce poids-là il avait une chance. Là c'est une rentrée et on sait que le cheval est à son poids, il aime le terrain lourd et a priori on va l'avoir. Le cheval va bien et a profité de l'hiver, je trouve qu'il a bien changé. On va faire notre rentrée et il va rester sur son handicap pour le reste de l'année certainement. Pour le cheval 3.600 mètres c'est bien, et toute façon nous n'avons pas le choix."