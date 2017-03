VIDÉOS - Quinté du samedi 25 mars à Vincennes : deux interviews pour le Prix Jean Cabrol

+

Pour préparer au mieux le quinté du samedi 25 mars à Vincennes, le Prix Jean Cabrol, retrouvez les interviews de Jean-Michel Bazire pour Tell Me No Lies (le 9) et Christophe Martens pour Romanesque (le 16).



C'est la 4ème course de la réunion 1, avec un nouvel horaire le week-end pour le départ : 14h45. Ils sont 18, tous au même poteau. C'est un lot intéressant de trotteurs bien connus et c'est ouvert.

Jean-Michel Bazire présente Tell Me No Lies

2.700 m, c'est une distance qu'il fait très bien. Il est resté en forme, en attestent sa victoire et sa 2ème place à Cagnes. Forcément, à chaque fois il monte un peu de catégorie, il prend des gains, mais disons que c'est une valeur sûre pour être dans les 5".



Jean-Michel Bazire nous parle également d'Aubrion du Gers, engagé dans la 6ème course de la réunion, le Prix du Bois de Vincennes. "Il va très bien, sa préparation a été sans encombre. Il n'y a plus qu'à courir".

Christophe Martens présente Romanesque

Il reste sur deux très bonnes performances. Pourquoi pas deux sans trois ? "On va voir, le cheval est revenu bien, c'est déjà une bonne chose (...) Il est un petit peu mieux piste plate, mais ça n'empêche pas qu'il a quand même une bonne chance pour être dans les trois premiers s'il a le bon parcours. Il doit partir sur le bon pied".

Il a la classe pour bien faire dans un lot pareil Christophe Martens

On sait qu'il a la classe pour bien faire dans un lot pareil (...) C'est une bonne course pour prendre une bonne place (...) C'est un cheval qui doit attendre, qui suit tous les trains.