VIDÉOS - Quinté du dimanche 2 avril à Saint-Cloud : deux interviews pour le Prix d'Aquitaine

+

Réagir

Pour préparer au mieux le quinté du dimanche 2 avril à Saint-Cloud, le Prix d'Aquitaine, retrouvez les interviews de Romain Le Dren Doleuze pour Holiday Winner (le 1) et de Antoine Hamelin pour Mortrée (le 11). C'est la 2ème course de la réunion 1. Ils sont 16 au départ de ce prix de série au galop à 14h45 sur 2.500 m.

Romain Le Dren Doleuze présente Holiday Winner

Elle vient de bien gagner pour son entrée. "Oui, c'est vrai qu'elle nous a créé une petite surprise parce qu'on n'avait pas beaucoup avancé la pouliche au niveau condition physique, et par sa classe elle s'est imposée facilement".

Elle apprécie le parcours de Saint-Cloud Romain Le Dren Doleuze

"Elle apprécie le parcours de Saint-Cloud, elle s'y est imposée l'année dernière facilement sur un terrain très gras (...) On avait le choix entre deux ou trois engagements (...) et on a préféré faire petit bras et aller sur ce quinté".

Romain Le Dren Doleuze présente Holiday Winner, le 1 dans le Prix d'Aquitaine 2017 Préparez au mieux le quinté du dimanche 2 avril à Saint-Cloud.

Antoine Hamelin présente Mortrée

Déception la dernière fois, contre, justement, Holiday Winner ? "On était surtout un petit peu malchanceux (...) ce n'est pas une course qui s'est déroulée comme il aurait fallu. Maintenant, je pense qu'elle est à reprendre pour ce dimanche. C'est une pouliche que j'aime bien. Si la pluie arrive comme elle est annoncée, ça devrait bien se passer".

Elle est à surveiller de près Antoine Hamelin

Le parcours de Saint-Cloud va-t-il lui plaire "Oui, sans aucun doute". Sa forme est-elle sujette à caution ? "Non, pas du tout. Je pense qu'elle est restée en bonne forme. Elle est à surveiller de près". Comment faut-il la monter ? "Il faut qu'elle ait ses aises, il faut la monter non loin des chevaux de tête, quitte à pourquoi pas aller devant s'il n'y a pas de rythme".