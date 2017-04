VIDÉOS - Quinté du dimanche 9 avril à Chantilly : deux interviews pour le Prix Lypharita

+

Pour préparer au mieux le quinté du dimanche 9 avril à Chantilly, le Prix Lypharita, retrouvez les interviews de Mickaël Barzalona, jockey de New Frosty (le 2), et d'Antoine Hamelin, jockey de Just Win (le 6). Ils sont 16 au départ de cette 2ème course de la réunion 1, qui se dispute sur 1.900 m. Départ à 14h45.

Mickaël Barzalona présente New Frosty

Après sa rentrée et une belle 4ème place, "elle devrait avoir une très belle carte à jouer de ce quinté". La PSF ne lui fait pas peur. "C'est une jument de Deauville, donc elle est certainement entraînée sur ce type de surface".

À ce poids-là, elle est encore très compétitive Mickaël Barzalona

"Je fais confiance à son entourage, qui a dû l’amener bien prête pour cette course-là. Et je pense qu'à ce poids-là, elle est encore très compétitive".

Antoine Hamelin présente Just Win

"C'est une pouliche que j'aime bien. Je viens de la monter 2.100 m, je pense que 1.900 m PSF ça va être encore mieux. Elle est à surveiller de près".

Ça peut bien se terminer Antoine Hamelin

Elle reste sur des courses en demi-teinte mais le jockey explique qu'elle "n'a pas toujours eu le parcours qu'il fallait pour qu'elle soit vraiment à son aise. Si on tire un bon numéro de corde et que ça se passe bien, ça peut bien se terminer".