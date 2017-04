VIDÉO - Quinté du 16 avril à Chantilly : une interview pour préparer le Prix Thor

+

Pour préparer au mieux le quinté du dimanche 16 avril à Chantilly, le Prix Thor, retrouvez l'interview de Julien Mérienne, l'entraîneur du 14, Good Deal.



Ils sont 16 au départ de cette 2ème course de la réunion 1, un prix de série sur la piste en sable fibrée et sur 1.900 m. Départ à 14h45.

Julien Mérienne présente Good Deal

"On peut le voir en fin de combinaison, voire un petit peu mieux parce que je le préfère sur le sable que sur le gazon. Maxime Guyon le connaît (...) C'est un cheval qui démarre et qui a un super jeu de jambes sorti de boîte. Il est assez facile, gérable et répète toutes ses courses surtout".

Il adore le sable Julien Mérienne

"Il adore le sable, que ce soit Deauville ou Chantilly, la PSF c'est son truc. La distance est parfaite. Il aime bien être à la pointe du combat (...) Il n'aime pas les courses un peu à la parisienne, très tactiques et qui finissent sur un finish. Il faut prendre les devants. 4/5e, je pense que c'est sa place".