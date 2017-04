VIDÉOS - Trois interviews pour le Prix du Président de la République 2017

+

Préparez au mieux le quinté du lundi 17 avril à Auteuil, le fameux Prix du Président de la République, avec les interviews de Guy Cherel pour Mister Bali et Pinson du Rheu, de Philippe Peltier pour Kyalco et de Dylan Ubeda pour Tourwell.



C'est la dernière des "Dimanche au galop" en ce lundi de Pâques. Ils sont 20 au départ de cette épreuve difficile car très recherchée. Départ à 13h47 pour 4.700 m de steeple chase.

Guy Cherel présente Mister Bali et Pinson du Rheu

"Pinson du Rheu avait gagné des courses ici, se souvient l'entraîneur, il a beaucoup de poids pour un jeune cheval (...) On va tenter le coup, mais il est très bien. Il n'est pas toujours fin sauteur mais c'est parce qu'il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Si il s'applique, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. On va essayer de prendre une petite place".

Mister Bali saute très bien en principe Guy Cherel

Mister Bali, lui, "nous a fait bien plaisir la dernière fois, il a gagné facilement (...) C'est un jeune cheval qui va débuter sur l'extérieur. Il saute très bien en principe, mais c'est peut-être un inconvénient. Il est bien, assez régulier, très tardif, très lourd (536 kg je crois). Il a mis du temps à venir à maturité et maintenant il à l'air d'être bien".

Philippe Peltier présente Kyalco

"Il a fait une rentrée en demi-teinte en haies, rappelle l'entraîneur. On l'a soigné et le cheval à travailler conséquence. Il a de l'expérience sur le steeple (...) Il va être muni d’œillères pour la première fois. Je pense que ça va être un plus parce qu'il est un peu nonchalant dans le parcours. Ça lui permettra de suivre le train plus facilement".

Philippe Peltier

"Le cheval est très bien. Il a toujours bien couru sur sa fraîcheur. Si il fait sa valeur, il va faire l'arrivée. Le poids est correct. Il a déjà gagné un gros handicap ici".

Dylan Ubeda présente Tourwell

"Il est bien sur le steeple, souligne le jeune jockey. C'est la première fois qu'il va faire l'extérieur mais c'est un cheval de distance et surtout de terrain lourd. Il va progresser sur ces courses. C'est un gros cheval, il n'a besoin que d'apprendre".