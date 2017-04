VIDÉOS - Trois interviews pour la réunion du dimanche 23 avril à Saint-Cloud

+

Préparez au mieux la réunion du dimanche 23 avril à Saint-Cloud avec trois interviews. Pour le quinté, le Prix des Pays de Loire, Cristian Demuro présente Quevillon (le 7) et Stéphane Wattel évoque Pascasha d'Or (le 11). Pour le Prix de Bretagne, écoutez Stéphane Wattel à propos de Goderville (le 5).





Le quinté se court en 2ème course, à 14h45, avec 16 partants sur 2.100 m. C'est une course réservée à des 3 ans qui débutent dans les quintés. C'est donc difficile. Le Prix de Bretagne, une des épreuves divisées du quinté, est la 8ème et dernière course de cette réunion 1, à 18h20, avec 11 partants sur 2.100 m également.

Prix des Pays de Loire : Cristian Demuro présente Quevillon

"Il a bien couru surtout la dernière fois. Il a bien fini sa course à Fontainebleau. Il rentrait, donc je suis confiant pour ce quinté. Je pense que Saint-Cloud, ça va lui plaire".

Prix des Pays de Loire : Stéphane Wattel présente Pascasha d'Or

"C'est son premier quinté mais c'est un cheval qui est très régulier et qui a terminé 4ème la dernière fois dans la 2ème épreuve, mais avec un parcours un peu délicat. Il était plaisant sur les 100 derniers mètres.

Je serai déçu qu'il ne nous montre pas quelque chose Stéphane Wattel

"C'est toujours difficile ces premiers quintés de 3 ans parce que la hiérarchie n'est pas encore établie, mais je serai déçu qu'il ne nous montre pas quelque chose".

Prix de Bretagne : Stéphane Wattel présente Goderville

"C'est une pouliche qui n'a pas beaucoup de physique mais qui a aussi bien couru le même jour que Pascasha d'Or. Elle a tracé une bonne ligne droite avec un numéro tout à l'extérieur, et c'était difficile pour elle. Elle devrait être compétitive aussi".