VIDÉOS - Quinté du dimanche 7 mai à Chantilly : deux interviews pour le Prix Danseur

Pour préparer au mieux le quinté du dimanche 7 mai à Chantilly, le Prix Danseur, retrouvez les interviews de Marc Lerner pour Landjunge (le 1) et de Yann Barberot pour Rock of Herin (le 10).



C'est la 3ème course de la réunion 1. Ils sont 16 au départ sur 3.100 m et sur le gazon. C'est un prix de série ouvert, où la plupart des entraîneurs souhaitent du rythme.

Marc Lerner présente Landjunge

Le fils de Carlos Lerner l'a monté lors de ses deux dernières courses. Après avoir terminé 2ème, il a remporté l'épreuve de référence. "C'était son 2ème essai sur les handicaps. Il l'a gagné sur le tapis vert mais il le méritait, estime-t-il. On a eu quelques petits soucis dans la ligne droite mais c'est un cheval qui est honnête et qui est à sa valeur".

Si il a un parcours favorable, il devrait encore une fois jouer un premier rôle Marc Lerner

"Je pense qu'il progresse après chaque course. Si il a un parcours favorable, il devrait encore une fois jouer un premier rôle (...) C'est les mêmes conditions que sa 1ère course cette année, il n'y a rien qui change, sauf trois kilos en plus". Pour cette course, c'est Christophe Soumillon qui sera associé au cheval.

Yann Barberot présente Rock of Herin

"Il vient de bien gagner en dernier lieu à Saint-Cloud, un champ de course qu'il affectionne, rappelle l'entraîneur. Maintenant, on va revenir à Chantilly et ce n'est pas un hippodrome qu'il préfère, ni moi d'ailleurs".

Il va falloir du rythme Yann Barberot

"C'est un vrai cheval de distance. Le profil sur cette fibrée est très compliqué pour les chevaux, il va falloir du rythme".