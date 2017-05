VIDÉOS - Quinté du dimanche 14 mai à Deauville : trois interviews pour la Poule d'Essai des Poulains

+

Préparez au mieux le quinté du dimanche 14 mai à Deauville, la Poule d'Essai des Poulains, avec les interviews de Freddy Head pour Gold Luck (le 411), Absalon (le 605) et Mankib (le 501), de Christian Demuro pour Brametot (le 502) et Stéphane Wattel pour Royal Vati (le 614).





C'est un handicap de galop très ouvert, au féminin, avec 17 partantes, sur 2.100 mètres. Départ à 15h15.

Freddy Head présente Gold Luck, Absalon et Mankib

"Gold Luck vient de gagner le Prix Vantaux, c'est une pouliche qui est sûrement bonne. Elle m'a l'air bien. Elle est montée sans doute un peu sur sa course donc je m'attends à une bonne performance."



"Absalon est un cheval que l'on connaît bien, il est hyper généreux, très régulier et vient de gagner. Il porte du poids et je pense qu'il est sur sa distance. On va voir."

"Mankib à l'air bien, c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui vient de gagner et qui a sûrement de la qualité. On va voir si on a le niveau. Il adore la ligne droite, il est sur sa distance. Je ne voudrais pas un terrain trop lourd."

Christian Demuro présente Brametot

"Brametot est le cheval qui me fait espérer cette année parce qu'il a gagné la dernière fois. J'avais les ordres de le monter derrière, on a roulé un peu vite donc il m'a aidé. Le cheval a bien respiré et montré ce qu'il savait faire. La fois où je suis battu à Deauville il avait beaucoup trop tiré mais après j'ai gagné ma liste donc le cheval est bien rentré. On ne sait jamais..."

Stéphane Wattel présente Royal Vati

"Évoluer à domicile est un avantage pour Royal Vati car il a toujours bien couru que ce soit sur la Fibré ou sur cette piste où il avait gagné son premier handicap. On peut adopter pas mal de tactiques différentes. Tout dépendra du terrain, c'est un cheval de terrain. Les pluies sont annoncées, j'espère qu'elles ne seront pas trop nombreuses pour lui."

"Il a une situation, au poids, moins favorable et il a gagné cet hiver à nouveau donc il a une surcharge. Les choses sont un peu plus compliquées mais j'espère le voir bien courir, il paraît très en forme. J'espère pouvoir participer à l'arrivée."