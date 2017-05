VIDÉO - Quinté du dimanche 21 mai à Auteuil : une interview pour le Grand Steeple Chase de Paris

+

C'est un des plus jeunes au départ, et un bon outsider, entraîné donc par celui qui a remporté l'épreuve il y a deux ans avec Milord Thomas. Les favoris, cette année, sont l'As So French, lauréat l'an passé, et le 15 Perfect Impulse qui a remporté deux des préparatoires.



Dominique Bressou présente Paulougas

"Paulougas est un cheval qui fait un bon début d'année même si ce n'est pas une année facile pour les cinq ans. On ne sait jamais s'il vont faire partie des très bon ou pas. Le parcours n'est pas un problème puisque c'est un super sauteur. Avant la course le cheval me paraît très bien. Il sort deux fois par jour et encaisse super bien le travail. C'est un vrai challenge. Paulougas est un cheval qui n'aime pas le terrain lourd. Ça peut être très lourd mais j'espère du bon terrain. C'est un cheval de bon terrain."