VIDÉOS - Quinté du dimanche 28 mai à Chantilly : trois interviews pour le Prix du Musée Vivant du Cheval

C'est le Prix du Musée Vivant du Cheval et ils sont 16 au départ de cette 3e épreuve de la journée.





Interview de Francis-Henri Graffard : c'est l’entraîneur du numéro cinq Cap Rocat. Il estime qu'il faut qu'il apprenne à devenir un sprinter.



Interview de Kevin Borgel : c'est l’entraîneur du numéro 8 Secretjim. Sa spécialité c'est la ligne droite c'est pour cela qu'il est présent ce dimanche à Chantilly.



C'est le Prix d'Ispahan, épreuve majeure de cette réunion. Ils sont six au départ de cette 5e épreuve de la journée.



Interview Olivier Peslier : c'est le jockey du numéro 5 Dicton. Tout juste de retour d'Asie ce cheval qui est en bonne forme doit surprendre.

Francis-Henri Graffard nous parle de Cap Rocat

"Cap Rocat est un cheval qui tire beaucoup. Je savais, qu'a terme, il fallait que je le raccourcisse parce qu'il est trop compliqué. Je n'arrive pas à le calmer pendant un parcours. Je pensais qu'un 1.400 mètres avec tournants allait lui convenir mais il n'y a rien à faire. Il ne veut pas prendre de bol d'air. On va le mettre sur 1.200 mètres, il va courir dimanche mais il faut qu'il apprenne à faire ce genre de parcours. Il a de très bonnes conditions. Le cheval est bien souple et a l'air d'avoir le moral. Il faut que ça devienne un sprinteur."

Kevin Borgel nous parle de Secretjim

"En fin d'année dernière, le propriétaire a décidé de l'envoyer en province pour qu’il ait des parcours plus faciles. Malheureusement, il ne s'est pas très bien adapté aux hippodromes marseillais. Je pense que c'est plus un cheval de ligne droite et c'est pour cela qu'on le présente dans cet handicap de dimanche. Il a l'air en forme et devrait refaire sa performance.

C'est un cheval de vitesse Kevin Borgel

"Il a un peu perdu au niveau de sa valeur de poids et il est compétitif. C'est un cheval de vitesse on ne le travaille pas beaucoup donc il devrait bien courir. C'est le programme des sprinteurs de qualité. Le terrain est plutôt léger, ce n'est pas un cheval de terrain lourd. Il en fait un peu trop et il avait mal couru dans un mauvais terrain à Fontainebleau. La dernière fois, à Chantilly, il s'est bien réhabilité. Les feux sont au vert."

Olivier Peslier nous parle de Dicton

"En Asie on n'a pas été très vite, c'était léger, ç'a démarré d'un coup. La première fois, avec 2.000 mètres, il y avait deux tournants et il n'a pas suivi comme il aurait dû suivre. Je suis déçu, c'est peut-être un contrecoup avec le voyage. il faut le reprendre. Il connaît bien Chantilly, il y a déjà gagné, il est en bonne forme, son entraîneur m'a dit qu'il avait bien travaillé donc le lot est peut-être un peu relevé mais on va y croire. Avec 1.800 mètres et un bon terrain je pense que ça lui convient. Là-dessus il n'y aura pas e problème."