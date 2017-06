VIDÉOS - Deux interviews pour le Prix du Jockey Club et deux pour le quinté du 4 juin à Chantilly

+

Pouyr préparer au mieux la sublime réunion du dimanche 4 juin à Chantilly, retrouvez quatre interviews, celles d'Olivier Peslier et Cristian Demuro pour Recoletos (le 5) et Brametot (le 1) dans le Prix du Jockey Club, et celles de Freddy Head et Cristian Demuro pour Argentic (le 3) et Trésor (le 9) dans le quinté.



Le Qipco Prix du Jockey Club sera la 4ème course de cette réunion 1, à 16h15, sur 2.100 m, avec une allocation de 850.000 euros. Comme ils ne sont que 12 au départ de ce championnat des poulains de 3 ans, ce ne sera pas le quinté. 5 sont des Français et 7 des étrangers, mais les premiers paraissent meilleurs. Parmi eux, Recoletos et Brametot, André Fabre étant resté muet sur les siens.



Le quinté sera la 3ème épreuve, à 15h30 sur 1.600 m. Ils sont, là, 16 au départ de ce Prix Équidia Live (Prix des Hauts de France) sur la piste fibrée. il y a eu une course de référence il y a un mois à Saint-Cloud.

Prix du Jockey Club : Olivier Peslier présente Recoletos

"C'est un cheval qui progresse, estime le crack jockey, qui a déjà remporté plusieurs fois la course. Il avait besoin de débuter à 2 ans (...) Cette année, il a bien monté les échelons. La dernière fois, il a passé son examen (...) Je pense qu'il aura sa chance".

"Il est capable aussi bien d'aller devant que derrière (...) Après, il faut que ça aille dans son sens, et une fois qu'on le laisse faire il prend confiance et est capable de faire un bon travail".

Prix du Jockey Club : Cristian Demuro présente Brametot

"Ça fait plaisir de le retrouver, on vient de remporter la Poule (d'Essai des Poulains à Deauville, ndlr). Là, on rallonge la distance. Pour moi ce n'est pas un problème. C'est surtout lui, qu'il ne tire pas. On va voir. Si il tient la distance, normalement il a une bonne chance".

"Dans le Jockey Club, ça roule tout le temps. À mon avis, ça va être une course avec du rythme. Il faut trouver le passage où aller et après ça va aller".

Prix Équidia Live : Freddy Head présente Argentic

Argentic avait terminé 5ème de la course de référence. "C'est un cheval qui est très régulier, qui à l'habitude de ces courses, donc j'en attend une bonne course, explique l'entraîneur. Je ne pense pas que la piste en sable fibrée va le gêner".

"On va le monter un peu derrière, le cacher. La dernière course il avait été un peu trop près à cause de son numéro. C'est un cheval qui aime bien être caché et venir sur les autres (...) Tout va bien, il à l'air en pleine forme".

Prix Équidia Live : Cristian Demuro présente Trésor

Trésor avait terminé 6ème de la course de référence. "La dernière fois, il est mal sorti, raconte le jockey. Après, je l'ai un peu lancé pour trouver une place et on a voyagé caché (...) mais à Saint-Cloud c'est difficile de revenir".

"Après, il a bien fini. Chantilly peut être une bonne chance. On peut le racheter. Il peut remporter un quinté".