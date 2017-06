VIDÉOS - Trois interviews pour le quinté de dimanche 18 juin à Chantilly

+

C'est donc le 168e Prix de Diane Longines qui sera le beau quinté de dimanche à Chantilly. Ce sera la 4e course avec 16 partantes dont deux Britanniques et Irlandaises qui seront parmi les grandes favorites, notamment Rhododendron la Coolmore qui a déjà couru quatre groupes 1.



Il y aura une tirelire de dix millions d'euros au PMU et le départ sera donné vers 16h05. Une nouveauté : pour la première fois une cavalière sera dans l'épreuve, Maryline Eon âgée de 22 ans en selle sur un outsider Yellow Storm entraînée en Province par Alain Couetil.



La meilleure chance tricolore s'appelle Terrakova. C'est une fille de la championne Goldikova entraînée comme sa mère par Freddy Head qui est invaincue en deux sorties. Elle monte de catégorie avec des bons atouts selon son mentor qui fêtera le lendemain, lundi, ses 70 ans.

Freddy Head nous parle de Terrakova

"Terrakova à l'air en pleine forme. On va voir. Il faut un peu de chances dans une course comme celle-là car il y a beaucoup de partants. Il faut avoir un bon numéro et une course limpide. Je n'ai pas d'idée de sa valeur, elle a très bien gagné dans le Prix Cléopâtre. Tous les feux sont au vert.



Le terrain va lui plaire, c'est bon et léger, c'est bien pour ces aptitudes. Elle est très maniable, on fait ce que l'on veut. Elle a de la vitesse et suffisamment de tenue. Malgré les Anglaises il y a quelques Françaises qui galopent dans la course. C'est une course qui est quand même très ouverte et dont il est difficile de sortir une jument. Terrakova est très bien mais attendez, elle monte encore un échelon supplémentaire."

C'est le numéro 15.

Stéphane Pasquier évoque Senga

"La distance n'est pas une inquiétude car je pense que Senga a de la tenue, c'est une très bonne pouliche. Elle est gagnante de groupe 3, troisième de groupe 2, maintenant on ne va pas attendre de gagner en groupe 1 pour tenter un autre groupe 1. C'est une pouliche que j'adore, qui a montré beaucoup de potentiels, dernièrement elle est venue finir à la vitesse du vent, donc je pense que la tenue ne va pas la déranger.



L'important est qu'il y ait un bon parcours et qu'elle puisse placer son accélération. Stéphane Pasquier

Elle s'améliore à chacune de ses courses et cela est très important. Sur la maniabilité elle est plutôt facile mais elle n'a pas aimé le terrain trop collant ce jour-là. Je peux en faire ce que j'en veux, l'important est qu'il y ait un bon parcours et qu'elle puisse placer son accélération. Je ne suis pas sûr qu'il se mette à pleuvoir, ils ont prévu un week-end à 30 degrés donc si le terrain reste comme ça pour moi ce sera mieux."

Senga le 5. Une pouliche qui revient bien après un passage à vide.

Olivier Peslier avec Vue Fantastique

"Ce ne sera pas évident sur le Prix de Diane car il faudra battre les deux ou trois bonnes pouliches. Nous avons un numéro en dehors mais ce n’est pas un désavantage car c'est une pouliche qui aime avoir ses aises. Sur un terrain plus souple, la dernière fois, elle semblait battue mais a été courageuse pour aller chercher la deuxième place.



Si on gagne ça sera la cerise sur le gâteau. Olivier Peslier

Elle s'est améliorée. Maintenant nous sommes au très haut niveau donc nous n'avons pas de marge. Le terrain est peut-être un petit peu léger mais c'est une pouliche qui vient de bien travailler, l'entraîneur est à la forme donc on va essayer de refaire quelque chose. Si on est deuxième ou troisième on sera super ravi, si on est dans les cinq premiers on sera très content déjà. Si on gagne ça sera la cerise sur le gâteau.