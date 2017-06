VIDÉOS - Quatre interviews pour préparer la réunion du dimanche 25 juin à Vincennes

+

C'est une réunion de gala qui vous est proposée dimanche 25 juin à Vincennes avec quatre groupes 1. Premier temps fort à 15h00 avec la 4ème course, le Prix René Ballière et le retour en piste de Bold Eagle (n°4). Ils ne sont que 10 au départ pour 2.100 m, mais le crack va retrouver Belina Josselyn (n°7), sa dauphine du dernier Prix d'Amérique, et Amiral Sacha (n°5), très en forme.



Bold Eagle reste sur une 4ème place décevante dans la finale de l'Elitloppet en Suède où, dans la 1ère batterie, il avait battu le record de la piste. Comment est il pour son retour ? Écoutez et regardez la réponse de son driver, Franck Nivard. Dans la même épreuve, Pioneer Gar (n°1) fait figure d'outsider. Il aurait pu courir le quinté, mais Matthieu Abrivard, qui l’entraîne et le drive, l'essaye au plus haut niveau.



Matthieu Abrivard évoque ensuite les chances de Dragon du Fresne, outsider dans le Grand Prix du Président de la République, la 6ème course, à 16h10, sur 2.850 m. Il porte le n°11. C'est la grande course monté des 4 ans et ils sont 13 au départ. Parmi eux, Django Riff (n°13), Dawana (n°12) ou encore Dahlia du Rib (n°9).



Le quinté, le Prix Bertrand Deloison, a lieu juste avant, en 5ème course, sur 2.850 m. Ils sont 14 au départ à 15h40. La grande favorite se nomme Uza Josselyn (n°6). Derrière, tout semble possible. Christophe Martens va ainsi driver en confiance le n°7, Glen Ord Superb, qui reste sur une tentative prometteuse.

Prix René Ballière : Franck Nivard présente Bold Eagle

"Je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes. L'autre jour, le cheval n'a peut-être pas eu le temps de récupérer entre les deux batteries. D'après Sébastien (Guarato, ndlr), il est resté bien à l'entraînement donc il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas sa valeur".

Il faut lui faire confiance Franck Nivard

La distance de 2.100 m va-t-elle lui convenir ? "Il fait tout bien en général". Le fait qu'il y ait peu de partants ? "Peu ou beaucoup, ça ne le dérange pas, il sait se sortir de toutes les situations. Il faut lui faire confiance".

Prix René Ballière : Franck Nivard présente Bold Eagle

Prix René Ballière : Matthieu Abrivard présente Pioneer Gar

"C'est un cheval qui a beaucoup de facilités. Il n'a pas d'engagement super intéressant à venir. On va courir battu et essayer de prendre un petit accessit".



Prix René Ballière : Matthieu Abrivard présente Pioneer Gar

Prix du Président de la République : Matthieu Abrivard présente Dragon du Fresne

"Il n'a plus grand chose à prouver, il a déjà deux groupes 1 à son actif. C'est un super cheval. Il est resté en forme. L’entraîneur reste sur deux victoires dans cette course. Jamais deux sans trois ? On va essayer de bien faire".

Normalement, il a sa place à l'arrivée sans problème Matthieu Abrivard

"Il affronte les mêmes, il n'y a pas vraiment de nouveau venu. Normalement, il a sa place à l'arrivée sans problème", même s'il est plus à l'aise sur les parcours réduits. "J'espère qu'il ne va pas tirer. Après, c'est un Président, il va y avoir du train".

Prix du Président de la République : Matthieu Abrivard présente Dragon du Fresne

Prix Bertrand Deloison : Christophe Martens présente Glen Ord Superb

"La dernière fois "Pour une rentrée, c'était même très bien. On espère qu'il remontrer son vrai visage parce qu'en hiver il avait été 2ème de Traders et après il est tombé malade. Là, on dirait que tout est rentré dans l'ordre".

Il fait partie des favoris de la course Christophe Martens

"On espère qu'il a bien récupéré. À la maison, il à l'air frais, il à l'air bien, donc je pense que les feux sont au vert pour prendre une bonne place. Je pense qu'il fait partie des favoris de la course".