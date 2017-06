VIDÉOS - Quatre interviews pour préparer la réunion du dimanche 2 juillet à Saint-Cloud

+

Préparez au mieux la journée du Grand Prix de Saint-Cloud, dimanche 2 juillet, au galop, avec quatre interviews.



Trois concernent le quinté, le Prix du Béarn, en 3ème course à 15h15. Ils sont 18 au départ de ce prix de série sur 1.600 m, parmi lesquels Millfield (le 8), Xotic (le 13) et Moonlight Gambler (le 16).



Le Grand Prix de Saint-Cloud aura lieu en 4ème course, à 15h55 sur 2.400 m, avec 11 partants dont de nombreux Britanniques. Grégory Benoist, lui, est en selle sur Doha Dream (le 2).

Prix du Béarn : Grégory Benoist présente Millfield

"C'est un cheval confirmé dans les quintés, qui court toujours très bien, fait toutes ses courses. Un petit filet de pluie sera le bienvenue. Mais un cheval vraiment agréable sur qui on peut compter".

Il va faire partie des favoris Grégory Benoist

"Il fait très bien Saint-Cloud (...) Il se monte à sa main, ça dépend un peu du train, mais il est vraiment facile à monter, c'est pour ça qu'il fait toutes les arrivées, parce qu'on peut le monter un peu partout. Il va faire partie des favoris".

Prix du Béarn : Didier Prod'homme présente Xotic

"Il a toujours fait des belles performances à Saint-Cloud. Il penche à droite, donc il faut le monter en attendant et venir à l'extérieur. Le cheval à l'air bien, l'autre jour il courrait pas mal".

C'est un cheval pour être à l'arrivée Didier Prod'homme

"Il y a de la pluie qui est annoncée, il ne faudrait pas que le terrain devienne trop lourd, il est quand même moins performant. Mais il est dans des zones de poids où il est compétitif. On espère une bonne performance. Il va être monté par Pierre-Charles Boudot. C'est un cheval pour être à l'arrivée".

Prix du Béarn : Nicolas Caullery présente Moonlight Gambler

"Il a eu des gros soucis de santé, il a été arrêté deux ans. On l'a ramené gentiment à la compétition. Il courait plutôt correctement l'autre jour. Maintenant, j’émets toujours une réserve. C'est un cheval qu'on ne va pas brusquer, on va sans doute patienter".

On peut espérer prendre une place, mais on va subir la course Nicolas Caullery

"C'est sa distance, le terrain ne va pas être trop dérangeant même si c'est léger. On peut espérer prendre une place, mais on va subir la course (...) On va vraiment pouvoir voir si il est compétitif, et il sera sans doute à suivre dans les prochains quintés".

Grand Prix de Saint-Cloud : Grégory Benoist présente Doha Dream

"C'est un cheval qui a remporté son groupe 2 sur 3.000 m. Il revient sur 2.400 m. Il vient de finir 5ème sur 5 du Grand Prix de Chantilly en faisant une rentrée par rapport aux chevaux qui ont couru".

Pourquoi pas pour une place Grégory Benoist

"Son entraîneur le trouve très très bien, pense qu'il est bien monté en condition. On va le monter en confiance. Maintenant, pour la victoire peut-être que ce sera difficile encore, mais pourquoi pas pour une place".