VIDÉOS - Prix de la Manche : trois interviews pour le samedi 8 juillet à Enghien

Pour préparer au mieux le Prix de la Manche, la 3ème course de la réunion d'Enghien samedi 8 juillet 2017, retrouvez les interviews d'Alexandre Abrivard pour Uza Josselyn (le 11), Franck Nivard pour Best Buissonay (le 9) et David Thomain pour Violine Mourotaise (le 14).



Ils seront 17 au départ à 15h15, dont 3 qui rendent 25 m. C'est une belle épreuve sur 2.875 m à l'attelé avec des concurrents qui ont disputé une course similaire il y a quelques semaines. Uza Josselyn y avait terminé 2ème, Best Buisssonay 5ème et Violine Mourotaise 4ème, au prix d'un bel effort final.

Alexandre Abrivard présente Uza Josselyn

"Elle reste sur deux belles 2ème places (...) Elle découvre un bel engagement. Il y a de l'opposition, c'est des bons lots, mais elle a sa chance".

Il n'y a pas beaucoup d'ombres au tableau Alexandre Abrivard

"Je me suis déjà imposé ici avec elle, aucun soucis à Enghien. La piste plate va sans doute l'avantager. Il n'y a pas beaucoup d'ombres au tableau. Il faudra avoir la bonne course. Auquel cas, elle devrait participer à l'arrivée

Franck Nivard présente Best Buissonay

"Enghien, normalement il fait bien. Il est pas mal en ce moment. Maintenant, il n'y a pas de marge. S'il est 4, 5, on sera content".

Il a une chance pour être dans le quinté Franck Nivard

"Il a du mal à se mettre en route. Il n'a pas vraiment les aptitudes pour courir ici, mais il le fait bien, je ne sais pas pourquoi, c'est un cheval un peu bizarre. Il a une chance pour être dans le quinté".

David Thomain présente Violine Mourotaise

"2.800 m, piste plate, la grande ligne droite d'Enghien : si elle est à portée de fusil, je pense qu'elle a son mot à dire (...) Elle est très très bien placée. Maintenant, il y a quelques chevaux en forme aussi, mais la jument est restée très bien selon son entraîneur".

Si il ne lui arrive rien, elle devrait rentrer dans le quinté David Thomain

"Il faut faire attention en partant, mais au bout de 100 m de course c'est une vraie jument. Si il ne lui arrive rien, elle devrait rentrer dans le quinté".