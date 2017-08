VIDÉOS - Grand Handicap de Deauville : trois interviews pour le quinté du 13 août

+

Le quinté de dimanche 13 août, le Grand Handicap de Deauville, s'annonce difficile. C'est une épreuve en ligne droite de 1.600 mètres avec 18 partants qui est toujours recherchée car bien rémunérée. C'est la troisième course de la réunion.



Voici trois interviews qui analysent quatre chevaux : Sant'amanza (11), Iron Spirit (8), Skiperia (5) et Diwan Senora (17).

Romain Le Dren Doleuze présente Sant'amanza

Il entraîne sa petite championne, Sant'amanza qui porte le numéro 11. Elle a déjà fait l'arrivée d'une course similaire. Elle est associée à Christophe Soumillon. C'est sans doute la petite favorite. La confiance est de mise, surtout si le terrain est humide.

Alexis Badel présente Iron Spirit

C'est le jockey habituel d'Iron Spirit, qui était à l'arrivée de cette course l'an passée. Il est à pied et sera remplacé par Antoine Hamelin. C'est le numéro 8, et il est plutôt confiant pour une bonne performance.

Yann Barberot présente Skiperia et Diwan Senora

Il entraîne deux concurrents : le 5 Skiperia, qui reste sur deux succès, et le 17 Diwan Señora. Il préfère la première nommée, qui est l'un des fers de lance de son écurie.