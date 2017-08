VIDÉOS - Deauville : quatre interviews pour le quinté du 20 août

1

Les ventes de yearlings. Pendant 3 jours ce samedi 19 août au lundi 21, 334 yearlings, les mieux nés et les plus plaisants vont passer sur le ring d'Arqana près du champ de courses de Deauville pour trouver acquéreurs. Ce sont les ventes de sélections qui font venir de nombreux acheteurs étrangers, du Golf, mais aussi du Japon, des États-Unis, d'Irlande et d'Angleterre.



Tous les ans elles battent des records car ce microcosme se porte bien et les chevaux achetés les années précédentes flambent sur la piste.

Eric Hoyeau, responsable de ces ventes

Le Prix Morny, c'est l'épreuve principale de dimanche à Deauville qui réunit 8 bébés champions de vitesse âgés de 2 ans. C'est en principe une chasse gardée britannique car ils ont plus de courses dans cette catégorie mais il y a quelques tricolores au départ dont High Dream Milena entrainée par Criquette Head.





"Les ventes de yearlings, notamment à Deauville, ont fortement progressé depuis dix ans et se stabilise depuis trois ans", déclare Eric Hoyeau, qui explique notamment cela par la "progression de la qualité des cheveux produits en France". "On a eu ne bonne sensation au moment de préparer nos ventes et cela a été conforté par les remarques des acheteurs principaux".

Criquette Head présente High Dream Milena

Dans le prix Morny, High Dream Milena sera à suivre même si elle risque de "manquer de métier", selon Criquette Head. "Il y a beaucoup de chevaux anglais qui ont couru six fois, sept fois. La mienne va manquer un peu de métier. Avec 100 ou 200 mètre de plus, je pense qu'elle aurait été mieux car au dessus de 1.200 mètres, elle peut tenir sans problème. La jument est bien préparée, elle est fraîche. On va essayer", assure-t-elle.



Le quinté a lieu dans le Grand Handicap des Sprinters, la 3e course avec 16 partants sur 1000 mètres. Cela va aller vite...

Philippe Hendrix présente Maharad

C'est le manager belge de l'écurie Avant Garde qui présente le 11 Maharad. Cela dépend de sa place à la corde (il a tiré le 6, ce qui est bien). "Il est très courageux, il lui manque le petit bout de classe pour gagner mais une quatrième ou cinquième place est envisageable", déclare Philippe Hendrix qui assure que la distance et aussi le terrain sont totalement à la convenance du cheval.



Mathieu Boutin présente Senator Frost et Orange Field

Mathieu Boutin entraîne le 12 Senator Frost et le 16 Orange Field, deux outsiders valables. Le premier a montré son aptitude dans les lignes droites. "On vient sur un parcours qui lui réussit mais il y a des chevaux qui tiennent la route. C'est des courses qui se jouent un peu sur la fraîcheur et la vitesse donc on va compte là dessus pour se mettre en valeur", a déclaré Mathieu Boutin.



De son côté Orange Field s'est montré "irréprochable depuis le début de l'année". "Il est de toutes les arrivées, il a déjà gagné deux handicaps et il a montré la dernière fois qu'il était encore compétitif. On va voir s'il est capable de franchir les paliers, dans tous les cas 1.000 mètres on sait qu'il les fait sans problème. C'est un cheval qui attend et ce n'est pas une tactique incompatible avec la piste de Deauville".