VIDÉOS - Critérium des 5 ans, finale du Trophée Vert : trois chevaux analysés

L'épreuve principale du samedi 2 septembre à Vincennes est le Critérium des 5 ans, qui n'est pas le quinté car ils ne sont plus que 13 au départ (16h15). Dans cette course, derrière le grand favori Carat Williams (le 12), il y a quelques bonnes secondes chances. Thierry Duvaldestin en présente deux, Chicago Blues (le 9), qu'il drive, et surtout Cheltenham (le 7), drivé par son fils Clément.

Thierry Duvaldestin présente Chicago Blues et Cheltenham

"Cheltenham est bien. Il n'a pas eu des supers parcours les deux dernières fois (...) mais il a bien travaillé depuis. C'est un cheval qui est sûr. Il est en forme". Si "sa place est dans les cinq premiers sans problème", il vise plutôt les 3e, 4e et 5e que la victoire et la place de dauphin.



Chicago Blues, lui, est un ton "un petit peu en dessous". "Maintenant, il est en forme", prévient toutefois l'entraîneur. Et si "il est peu confirmé à Vincennes, je pense qu'il va faire sa course aussi". Avec, à la clef, pourquoi pas une surprise sur un Critérium qui en réserve souvent.

En ce qui concerne dimanche 3 septembre, le quinté a lieu dans la finale du Trophée Vert à Craon, en Mayenne. C'est la 3ème épreuve de la réunion 1, avec 15 partants dont trois favoris logiques : Bugsy Malone, Uniflosa Bella et Baxter du Klau. Parmi les outsiders valables se trouve le bien connu Tiger Danover (le 13). Pierre-Christian Jean, l'assistant de son entraîneur nous le présente.

Pierre-Christian Jean présente Tiger Danover

"Il est extrêmement régulier en ce moment, n'a jamais été aussi bien à 10 ans. À chaque fois, il finit très bien ses courses. Parfois il est un peu malheureux parce qu'il faut absolument courir caché, mais c'est vrai qu'il montre des valeurs très bonnes". Cela dit, vu la concurrence, il courra "plus pour une place (...) C'est sûr qu'il sera obligé de subir la course".