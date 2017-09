VIDÉOS - Quatre interviews pour les quintés du dimanche 10 et du lundi 11 septembre

+

Réagir

Préparez au mieux les quintés du dimanche 10 septembre à Chantilly, le Grand Handicap des Hauts de France, et du lundi 11 septembre à Maisons-Laffitte, le Prix du Brionnais, grâce à quatre vidéos.



Entre les Préparatoires au Prix de l'Arc de Triomphe, le Grand Handicap des Hauts de France réunit 17 partants connus à 15h30 sur les 1.900 m de la PSF. Cristian Demuro présente les chances du 12, Star Sun, Ronan Thomas celles du 2, Miracle des Aigles, et Fabrice Veron celles du 5, Astral Merit.



Demuro sera également au départ du Prix du Brionnais, la 1ère course de la réunion 1 du lendemain, encore un handicap de galop avec 17 partants. Il monte le 6, Gourel.

Cristian Demuro présente Star Sun

"Il a gagné en début d'année. C'est un cheval très régulier, toujours à l'arrivée (...) Si il se sort bien du parcours, il peut avoir une bonne chance", d'autant que c'est "un cheval qui s'adapte partout".

Grand Handicap des Hauts de France : Cristian Demuro présente Star Sun Préparez au mieux le quinté du dimanche 10 septembre 2017 à Chantilly.

Ronan Thomas présente Miracle des Aigles

"Son entourage vient de lui accorder un break bien mérité après un printemps des plus fructeux. C'est une joie de le retrouver ce dimanche à Chantilly".

Il a toujours performé sur cet hippodrome Ronan Thomas

"Il a toujours performé sur cet hippodrome (...) Comme toutes les rentrées, il faudra voir quel visage il va nous montrer, mais il a déjà une bonne charge de travail derrière lui".

Grand Handicap des Hauts de France : Ronan Thomas présente Miracle des Aigles Préparez au mieux le quinté du dimanche 10 septembre 2017 à Chantilly.

Fabrice Veron présente Astral Merit

"C'est une jument qui est on ne peut plus régulière depuis l'hiver dernier. Elle est sur une surface qu'elle va encore apprécier".

Si tout se passe bien, elle a une vraie chance Fabrice Veron

"Il n'y a pas plus gentille. Elle part toujours bien, va en avançant, est très dure (...) Si tout se passe bien, elle a une vraie chance".

Grand Handicap des Hauts de France : Fabrice Veron présente Astral Merit Préparez au mieux le quinté du dimanche 10 septembre 2017 à Chantilly.

Cristian Demuro présente Gourel

"Il faut qu'il gagne maintenant parce que ça fait trois fois 2ème (...) À chaque fois, je suis battu sur le poteau, donc j'espère".