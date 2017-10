VIDÉOS - Quinté du dimanche 8 octobre 2017 à Auteuil : deux interviews pour le Prix André Adèle

+

Retrouvez deux interviews pour le quinté de dimanche 8 octobre à Auteuil, le prix André Adèle, la 3ème épreuve de la réunion 1. C'est une course de steeple qui a réuni 15 partants.



Le favori est le 8, Aragorn d'Alalia, entraîné par François Nicolle, l'homme en forme sur les obstacles, et piloté par Gaëtan Masure. Il vient de faire une bonne rentrée avec Thomas Gueguen, autre cavalier de l'écurie. C'est un sauteur estimé.





Bialco, le 1, va lui porter le plus gros poids. C'estun sauteur un peu irrégulier mais qui peut se placer.

Thomas Gueguen présente Aragorn d'Alalia

"Il va débuter en steeple à Auteuil, donc ce n'est pas évident. Il a couru en steeple à Compiègne l'autre jour (...) Il a fait un peu d'efforts sur les obstacles. Il manque un peu de fluidité, pas de classe, mais un peu de métier pour être hyper performant. Il va progresser de course en course".

Il a beaucoup d'avenir devant lui

"C'est un cheval avec très grande action, beaucoup de train, le terrain lourd ne peut que l'arranger. Il fait partie de nos très bons chevaux, il a beaucoup d'avenir devant lui. Il peut pêcher par manque d'expérience mais ça reste un cheval compétitif".

Quinté du dimanche 8 octobre 2017 à Auteuil : Thomas Gueguen présente Aragorn d'Alalia Préparez au mieux le Prix André Adèle.

Philippe Peltier présente Bialco

"Un coup il court bien, un coup mal. Ce qu'il faut, c'est le terrain lourd. Là, ils l'ont baissé de poids donc ça va être un avantage (...) Le cheval est bien pour une place".

Il n'est pas à l'abri d'une connerie ! Philippe Peltier

3.500 m, c'est dans ses cordes ? "Il vient de courir 3.600 m, donc ça ne va pas le déranger". Est-ce un bon sauteur ? "Non, il n'est pas à l'abri d'une connerie !"