VIDÉOS - Trois interviews pour le quinté du dimanche 22 octobre à Saint-Cloud

Préparez au mieux le quinté du dimanche 22 octobre à Saint-Cloud, le Prix Jouvence (Prix "C News Matin") avec trois interviews.



Jean-Marie Béguigné présente les chances de Libello (le 9), Anthony Crastus celles de Astronomy Alfred (le 2) et Jérôme Moutard celles de Dagobert Duke (le 6).



Il s'agit de la 3ème course de la réunion 1, avec 16 partants à 15h15 pour ce handicap de galop sur une longue distance, 3.100 m.

Jean-Marie Béguigné présente Libello

Libello reste sur deux succès ; il monte un petit peu de catégorie. "C'est un cheval qui a eu des ennuis de santé et qui s'est fixé ensuite, rappelle l'entraîneur. Il a évolué normalement, a gagné correctement à Saint-Cloud devant des chevaux ayant fait l'arrivée de tiercés. Sa présence est de toute évidence une suite logique".

Il semble avoir les capacités de pouvoir remporter un quinté Jean-Marie Béguigné

"Le cheval est resté en forme (...) Il a peu couru, on peut donc en attendre des progrès. Il semble avoir les capacités de pouvoir remporter un quinté. C'est un cheval à tendance froide mais bon finisseur".

Anthony Crastus présente Astronomy Alfred

Astronomy Alfred a récemment terminé 5ème d'un quinté de référence. "Le cheval faisait une rentrée ce jour-là, explique le jockey. Il était en bonne condition, a fait un très bon parcours. C'est un cheval qui a un petit peu d'âge désormais mais qui a de beaux restes. Il est tout aussi performant que l'année dernière, je pense".

Il est tellement bien en ce moment Anthony Crastus

"Il est tellement bien en ce moment, on va voir si il est capable de réitérer sa performance de Craon (...) C'est un cheval très facile, très maniable, qui aime bien être monté en bonne position, et en général il est assez courageux pour finir".

Jérôme Moutard présente Dagobert Duke

"Ça s'est moins bien passé la dernière fois parce que le terrain était beaucoup trop lourd pour lui, c'est un cheval qui préfère les terrains souples", souligne le jeune cavalier, qui préfère se souvenir qu'il "avait bien couru la dernière fois dans un quinté à Saint-Cloud (2ème). C'est un hippodrome qu'il connait, il aura son terrain, je pense que ça va aller".

Il est gentil, facile en course, ne tire pas, fait ce qu'on lui demande Jérôme Moutard

Globalement, le cheval "vient finir à la fin parce qu'il a un petit problème en sortant des boîtes, il sort toujours un petit mou. On attend derrière et puis quand on décale il a une vraiment pointe de vitesse. C'est un cheval que j'aime bien, il est gentil, facile en course, ne tire pas, fait ce qu'on lui demande".