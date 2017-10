VIDÉOS - Quatre interviews pour préparer la réunion du dimanche 29 octobre 2017 à Saint-Cloud

+

Préparez au mieux la réunion du dimanche 29 octobre 2017 à Saint-Cloud avec quatre interviews vidéo.



Le quinté a lieu en 4ème course, dans le Grand Handicap de Saint-Cloud, sur 2.400 m avec corde à gauche. Ils sont 16 au départ à 15h15. Stéphane Pasquier présente les chances de Nabunga (le 4) et Alain de Royer-Dupré celles de Swertia (le 15).





Le Critérium International sera la 5ème course, à 15h45, sur 1.400 m et sur du plat, avec toujours la corde à gauche. Stéphane Pasquier se penche sur Woodmax (le 5) et Théo Bachelot sur Sacred Life (le 3).

Quinté du 29 octobre : Stéphane Pasquier présente Nabunga

"On ne peut en dire que du bien parce que depuis qu'il a été rallongé, il a gagné deux quintés. C'est un cheval qui a trouvé son rythme de croisière. Je pense que le poids ne le dérange pas trop non plus. C'est un super cheval. Il est dans sa période de l'année où il est le mieux".

Quinté du 29 octobre : Alain de Royer-Dupré présente Swertia

"Elle est belle, en bonne condition. J'aimerais qu'il ne pleuve pas trop. C'est une jument qui aime bien le terrain souple mais pas plus. Elle est bien placée au poids. Je pense qu'on peut s'attendre à une bonne performance".

Critérium International : Stéphane Pasquier présente Woodmax

"C'est un bon cheval, c'est un fils de Maxios, que j'ai très bien connu. Il qui a beaucoup de cadre. En ce moment, il est très bien, il vient de finir plaisamment dans le Lagardère à une 4ème place, ce qui était correct".

Critérium International : Théo Bachelot présente Sacred Life

"Le cheval est bien, il a bien travaillé, est en train de gentiment monter encore sur son galop. On arrive sur un des paramètres qu'il aime avant le coup : il a gagné sur cette distance et sur un terrain qui va nous intéresser. On va essayer de bien faire dans ce groupe 1. On espère un terrain lourd".