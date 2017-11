VIDÉOS - Deux interviews pour la réunion du samedi 11 novembre à Toulouse

+

Réagir

Préparez au mieux la réunion du samedi 11 novembre 2017 à Toulouse avec deux interviews mais trois chevaux analysés.



Pour le quinté, le Prix de la Ville de Toulouse, Tony Piccone, le premier jockey de l'écurie d'Élie Lellouche, présente Gianyar (le 2), monté par Grégory Benoist, et Stereo (le 3), qu'il montera. C'est la 5ème course, sur 2.100 m de plat, avec 16 concurrents de moyenne qualité. Départ à 15h15.



Pour la 1ère course, le Prix Volvo Boréal Automobile (Prix de Saint-Cyprien), "Criquette" Head présente Yamuna (le 4). Ils sont 9 au départ à 12h55 sur 2.400 m.

Prix de la Ville de Toulouse : Tony Piccone présente Gianyar et Stereo

"Le terrain lourd sera le bienvenu. Stereo redescend de catégorie (...) Il s’est toujours bien comporté, fait ce qu’il peut. Dans un handicap comme ça, il va avoir largement son mot à dire. Ça fera partie des très bonnes chances".



Quant à Gianyar, c"’est un peu le même style que Stereo : des bons combattants".

Prix de la Ville de Toulouse : Tony Piccone présente Gianyar et Stereo Préparez au mieux la réunion du samedi 11 novembre 2017 à Toulouse.

Prix de Saint-Cyprien : "Criquette" Head présente Yamuna

"C’est une jument cachée. Elle a débuté tardivement mais a gagné l’autre jour (...) Elle est sur la montante, commence à faire des progrès. Dans un handicap avec ses congénères, elle a une petite chance d’être à l’arrivée".