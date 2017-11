VIDÉOS - Quatre interviews pour le Prix de Bretagne 2017

+

Réagir

Le Prix de Bretagne se dispute ce dimanche 19 novembre à Vincennes. Il s'agit de la première préparatoire au Prix d'Amérique, qui lui aura lieu le dimanche 28 janvier 2018. Les trois premiers seront directement qualifiés pour l'événement, comme dans chacune des trois autres "B" (Bourbonnais, Bourgogne, Belgique).



Tous les concurrents s'élancent au même poteau et Bold Eagle est de la partie. Son entraîneur, Sébastien Guarato, aligne trois autres chevaux dans la course : Booster Winner, Valko Jenilat et Billie de Montfort. Il nous présente l'état de forme du crack et des deux derniers cités.



L'opposition principale devrait venir de Jean-Michel Bazire avec Belina Josselyn, dauphine de Bold Eagle sur le Prix d'Amérique 2017. Il faudra compter également avec un Bird Parker en pleine forme, ainsi qu'avec Uza Josselyn, de plus en plus étonnante. Notez que cette course est la 1ère épreuve EpiqE Series du Trot, avec une tirelire de 10 millions d'euros.

Sébastien Guarato présente Bold Eagle

"Le cheval est super bien, mieux que dans le Prix d’Été, beaucoup plus frais, plus tonique, plus souple. Il devrait bien faire dans ce Prix de Bretagne. Il est mieux que l’année dernière à la même époque je trouve (…) C’est de bon augure".

Le but, c’est de gagner encore un Prix d’Amérique Sébastien Guarato

"Il est des fois battu. On n’a pas eu de chance (dans le Prix d'été, ndlr) : il est tombé pendant cinq minutes une tempête sur la piste, c’était un lac. Comme il est assez lourd en fer, c’est comme si on courrait au bord la mer avec des chaussures. Il avait un peu les jambes lourdes pour finir. Malgré ça, il est battu par un crack, Aubrion du Gers". À terme, "le but, c’est de gagner encore un Prix d’Amérique".

Prix de Bretagne 2017 : Sébastien Guarato présente Bold Eagle Préparez au mieux la première des quatre préparatoires au Prix d'Amérique, dimanche 19 novembre à Vincennes.

Sébastien Guarato présente Valko Jenilat

Valko Jenilat joue sa qualification pour le Prix d’Amérique. "C’est un cheval beaucoup plus âgé, un guerrier on va dire, un cheval qui a pris des ‘coups’. Il ne dit jamais non, est assez courageux. L’autre jour il s’est baladé dans le Prix des Cévennes".

Le but est d’être dans les 3 premiers Sébastien Guarato

"C’est un cheval qui est sur la montante, qui peut être dans les 5 premiers d’un Prix d’Amérique (...) Il fait partie du top 5 des meilleurs chevaux français du moment. C’est un super cheval. Il va être à 100%, lui. Le but est d’être dans les 3 premiers".

Prix de Bretagne 2017 : Sébastien Guarato présente Valko Jenilat Préparez au mieux la première des quatre préparatoires au Prix d'Amérique, dimanche 19 novembre à Vincennes.

Sébastien Guarato présente Billie de Montfort

"Elle a fait une très belle course à Mons. Avec un mauvais numéro, elle a fait 3ème.

On ne court pas pour gagner, mais c’est une jument qui est facile, qui démarre vite. En faisant le rail, elle peut-être 4ème ou 5ème. Et puis si elle est 6ème, on ne dira rien".

Prix de Bretagne 2017 : Sébastien Guarato présente Billie de Montfort Préparez au mieux la première des quatre préparatoires au Prix d'Amérique, dimanche 19 novembre à Vincennes.

Jean-Michel Bazire présente Belina Josselyn

Elle vient d'effectuer une "superbe rentrée" et "est montée en condition depuis. La jument est parfaite". JMB, qui aimerait bien "être dans les 3", se méfie du départ. "Après ça va".