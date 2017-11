VIDÉOS - Quinté du 26 novembre à Auteuil : trois interviews pour le Prix Jean Laumain

+

Préparez au mieux le quinté du dimanche 26 novembre à Auteuil, le Prix Jean Laumain, avec trois interviews mais quatre chevaux analysés.



François-Marie Cottin présente les chances de Cafertiti (le 6) et Bandit d'Ainay (le 11), Dylan Ubeda celles de Al Roc (le 15) et William Menuet celles de Baby Boy (le 7).



Il s'agit de la 6ème course de la réunion 1, avec 17 partants sur 4.400 m à 15h15. C'est la suite du Prix Le Parisien disputé il y a trois semaines. On retrouve les mêmes sauteurs sur le steeple.

François-Marie Cottin présente Cafertiti et Bandit d'Ainay

Cafertiti a remporté la course de référence. "Il court très bien. Malgré la pénalisation (au poids, ndlr), je pense qu'il doit rester compétitif", estime l'entraîneur, qui souligne que le cheval "a des performances en bon terrain mais aussi en terrain plus souple. Ça ne me soucie pas plus que ça. Si il venait à pleuvoir, ça ne serait pas plus mal pour lui".



Bandit d'Ainay, lui, a terminé 4ème de la même épreuve. "Il est en bonne forme. J'aimerai bien qu'il montre un peu plus de tenue dans ses fins de courses, mais je reste confiant (...) C'est un cheval qui a eu un gros passage à vide et qui revient bien. Je pense également que c'est un cheval qui s'adapte assez facilement à toutes sortes de terrain".

Dylan Ubeda présente Al Roc

"J'ai bien aimé ses deux dernières sorties, se rejouit le jockey. C'est un cheval qui est un peu plus facile à monter qu'avant (...) Il faut le laisser aller. C'est un très bon sauteur, qui gagne du temps en sautant. 4.400 m, ça va l'avantager. Le terrain, je ne m'en fait pas, il s'adapte à tout, comme les bons chevaux. Je suis confiant".

William Menuet présente Baby Boy

"Ça fait deux courses, surtout la dernière, qu'il se montre un petit peu trop allant, regrette l'entraîneur, qui a du coup prévu des changements techniques. Là, je vais lui changer d'embouchure (...) Si toutes les conditions sont réunies, on devrait s'approcher encore plus près de la timbale". Ces derniers jours, Baby Boy "a très très bien travaillé, il est vraiment top. Il fait tout bien. C'est sa 3ème course de l'automne. Tous les feux sont au vert".