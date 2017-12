VIDÉOS - Clôture du GNT : trois interviews pour le quinté du dimanche 3 décembre à Vincennes

+

Préparez au mieux le quinté du dimanche 3 décembre à Vincennes, avec trois interviews. Il s'agit de la clôture du Grand National du Trot.





Cette épreuve se court en 5ème course avec 18 partants, 9 à chaque poteau, sur les 2.850 m de la grande piste. Il y a du beau monde et c'est ouvert.



Franck Nivard présente les chances de Baxter du Klau (le 7), Anthony Barrier celles de Vulcania de Godrel (le 15) et Matthieu Abrivard celles de Tiger Danover (le 17).

Franck Nivard présente Baxter du Klau

Leur première association a été une réussite. "C'est vrai qu'il avait bien gagné dans le GNT à Bordeaux, c'était pas mal, le cheval était bien. Maintenant, il a été réservé un peu pour ça. Il vient de faire deux courses de rentrée. La première à Nantes n'était pas très très bonne mais l'autre jour son entraîneur m'a dit qu'il avait couru en progrès. Cette fois-ci, il sera déferré. Il a été amené au mieux, je pense, pour bien courir".

Normalement, il a une bonne chance Franck Nivard

Pour la majorité des observateurs, c'est un des candidats à la victoire. "Normalement, il a une bonne chance. Après, c'est une question de parcours. Mais oui, c'est sûr qu'il va défendre chèrement ses chances".

Anthony Barrier présente Vulcania de Godrel

"C'est vraiment une jument qui est très sympa a driver et très généreuse". Comment analyse-t-il ses chances aux 25 m ? "On sait que c'est souvent des courses très rythmées, donc ce n'est pas toujours facile à 25 m (...) Mais visiblement elle est restée en super forme et sur ce qu'elle vient de faire, ça lui laisse une chance de participer au quinté. Donc peut-être plutôt pour une fin de combinaison".

Matthieu Abrivard présente Tiger Danover

C'est le leader de ce GNT, l'objectif est donc de le rester. "Le cheval à 10 ans, donc c'est beau. Il a réalisé une très bonne saison, il s'est bagarré dans beaucoup d'étapes et il sort maillot jaune. Donc, dernière étape, c'est des points qui comptent double en plus, donc on va essayer de lui donner le meilleur parcours et ramener le plus de points possible".

Espérons qu'il y ait du rythme Matthieu Abrivard

Aux 25 m, "ce n'est pas évident. Il va falloir minimiser l'effort et venir finir. J'espère qu'il va y avoir une vraie course (...) C'est un cheval qui met toujours un très bon coup de rein pour finir. Espérons qu'il y ait du rythme. C'est une finale. L'engagement n'est pas idéal pour lui, mais bon, le cheval est en forme, c'est le principal".