VIDÉOS - Trois interviews pour le Grand Prix du Bourbonnais 2017

Préparez au mieux le superbe quinté du dimanche 10 décembre à Vincennes avec trois interviews. Il s'agit du Grand Prix du Bourbonnais, la 2ème des quatre préparatoires au Prix d'Amérique 2018, qui aura lieu le dimanche 28 janvier.



Il s'agit de la 6ème course de la réunion 1, à 16h10. Il y a 17 partants, tous au même poteau, et une tirelire de 10 millions d'euros puisque c'est une épreuve EpiqE Series. Comme lors du Grand Prix de Bretagne il y a trois semaines, les trois premiers sont automatiquement qualifiés pour le Prix d'Amérique.



On trouve cette fois au départ des concurrents étrangers ambitieux ainsi que Bold Eagle (le 17), de retour après son forfait de dernière minute dans le Bretagne en raison d'un abcès au pied. Thomas Bernereau, l'un des copropriétaires du crack aux cotés de Pierre Pilarski, nous en donne des nouvelles.



Thierry Duvaldestin, lui, est engagé avec Briac Dark (le 3) et Alexandre Abrivard avec Uza Josselyn (le 2). Notez qu'outre Bold Eagle, l'entraîneur Sébastien Guarato aligne trois autres chevaux, Valko Jenilat (le 9), Carat Williams (le 5) et Booster Winner (le 8).

Thomas Bernereau présente Bold Eagle

"Le cheval est extra, d'après Sébastien (Guarato, ndlr) aussi bien qu'avant le Bretagne et son abcès. Il a travaillé mardi en montant quatre côtes comme il en l'habitude, au petit trot, avec beaucoup de gaz. Il a beaucoup de fraîcheur, de condition aussi. Normalement, il devrait défendre son statut de favori dimanche".

Avec lui, l'objectif c'est toujours la victoire Thomas Bernereau

Ce contre-temps lors du Bretagne est-il finalement un mal pour un bien ? "On aurait bien aimé évité la chose parce qu'on a toujours un petit peu d'inquiétude quand un abcès sort comme ça en couronne (...) Mais tout est bien rentré dans l'ordre. Le cheval est parfait au travail. On a loupé une course mais il était tellement bien qu'il n'a rien perdu à ne pas courir. Avec lui, l'objectif c'est toujours la victoire (...) Si il est placé comme il en l'habitude, ça devrait aller".

Thierry Duvaldestin présente Briac Dark

"Il a fait une course de rentrée en Belgique il y a quinze jours-trois semaines, explique l'entraîneur de Ready Cash, engagé dans une course contre-la-montre pour rétablir son cheval. Il n'est pas trop prêt. C'est dommage, c'était une course pour lui, la distance lui convient. On va voir où il en est".

Il ne faut pas l'interdire pour une 5ème place, on ne sait jamais Thierry Duvaldestin

"On sait qu'il n'est pas à 100%, loin de là. Maintenant, il ne faut pas l'interdire pour une 5ème place, on ne sait jamais". Son objectif est "surtout le Belgique (14 janvier, ndlr), et là j'espère qu'il va se qualifier pour le Prix d'Amérique".

Alexandre Abrivard présente Uza Josselyn

Est-ce une jument de Vincennes ? "C'est la question, ne cache pas le jockey. Je pense qu'elle est moins performante sur la grande piste de Vincennes que sur les pistes étrangères ou les pistes plates (...) Là, on essaiera de courir plutôt côté corde, et si l'issue est la même que lors du Prix de Bretagne (10ème, ndlr), on n'insistera pas".

Björn Goop présente Twitter

Le driver suédois de Timoko sera associé dans le Grand Prix du Bourbonnais au bon Lionel (le 13), mais il ne l'a jamais drivé et ne sait quoi en dire. En revanche, il présente mardi 12 décembre à Cabourg, dans le quinté, Twitter, qu'il entraîne et qui est dans sa catégorie.

Il a une chance d'être dans les cinq premiers Björn Goop

"C'est un cheval qui normalement court toujours bien, se réjouit-il. Je suis souvent content avec lui parce qu'il fait son meilleur à chaque fois (...) Il a travaillé pas mal. Si il est au même niveau, il a une chance d'être dans les cinq premiers (...) Piste plate, piste qui monte, à droite, à gauche, ce n'est pas un problème pour lui. C'est la santé qui est le problème mais ça a été bien".