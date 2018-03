Eos Quercus enlève son deuxième quinté consécutif

2

Une soirée oeucuménique

Organisée lundi soir par Le Parisien pour réunir les acteurs des courses et récompenser ceux qui ont eu les meilleurs résultats pour le quotidien. Les dirigeants hippiques étaient représentés ainsi que de nombreux pros comme Maxime Guyon et Stephane Pasquier pour le galop, Jacques Ricou, David Windrif et Patricia Butel pour l'obstacle, Franck Ouvrie, Jean Yves Rayon ou Stephane Meunier pour le trot. Une belle initiative orchestrée entre autres par Stephan Flourent, le Président de l'Union des Journalistes Hippiques et responsable au Parisien.

Eos Quercus enlève son second quinté consécutif

Comme le premier à la manière des forts. Notre dernière minute a devancé le favori Polo et les 2 plus gros outsiders de la course (comme d'hab). A noter les malheurs de mon préféré Anducas englué dans le peloton et qui a terminé à sa main. A reprendre.

L'obstacle prends de l'ampleur

Avec en réunion 3 ce mercredi les retours en piste de Kotkikova et surtout de Storm of Saintly qui poursuit sa préparation à 1 mois du Grand Steeple Chase. Les autres prétendants seront en piste samedi comme As d'Estruval et Milord Thomas dans le prix Ingré. Ce même samedi aura lieu une belle confrontation entre les 4ans Device et Beyond Henri.

Une pige payante pour JMB ?

Il ne drive qu'Ulster Perrine dans le quinté de Bordeaux et fait donc l'aller retour pour le cheval de Mr Uzan dont les couleurs se font malheureusement plus rares depuis qu'il s'est installé en Israel auprès de ses enfants. Toujours au trot sont plus rares également et on le regrette les couleurs de la famille Gozlan ce depuis la mort de l'un des frères : Michel Gozlan.