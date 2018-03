L’hippodrome de Marseille-Borély fermé provisoirement …

6

Commentaires

Le vendredi 22 avril, après une seule course disputée à Marseille-Borély, les jockeys avaient jugé la piste dangereuse et, après concertation avec les entraîneurs, les Commissaires et les responsables, la réunion avait été annulée. Cette décision avait d’ailleurs été accueillie très différemment et avait entraîné un début de polémique, obligeant même Jacques Ricou, quintuple Cravache d’Or de l’obstacle et Président de l’Association des Jockeys, à faire publier un billet à la « une » de Paris-Turf, pour justifier le choix (souvent à contrecoeur) de ses collègues…



Les 6 courses plates qui n’ont pu se disputer ce 22 avril ont été reportées au vendredi 29 avril, en nocturne (début des opérations à 19 h 55) sur la Piste en Sable Fibré de Marseille-Vivaux.



Par ailleurs, en raison des travaux réalisés sur la piste, la totalité des courses plates et obstacles, prévues au 1er semestre à Marseille-Borély sont déplacées dans les conditions suivantes :

- lundi 9 mai : Cagnes-sur-Mer

- mardi 17 mai : Cagnes-sur-Mer

- lundi 30 mai : Cagnes-sur-Mer

- jeudi 9 juin : Cagnes-sur-Mer

- lundi 20 juin : Cagnes-sur-Mer

- jeudi 30 juin : Cagnes-sur-Mer



Pour les réunions (ou courses) d’obstacle :

- mercredi 4 mai : Avignon, le 5 mai

- mardi 17 mai : Hyères, le 24 mai

- mercredi 1er juin : le 9 et le 30 juin à Cagnes-sur-Mer

- jeudi 9 juin : Cagnes-sur-Mer

- jeudi 30 juin : Cagnes-sur-Mer



Depuis le temps que cette piste en gazon de Vivaux était critiquée, il aura fallu cette annulation pure et simple pour que l’on pense à entreprendre des travaux…