Et voilà que la FDJ m’envoie une "pub" !

J’ai tout de même été très surpris de recevoir une pub de la FDJ : "Bienvenue sur FDJ.fr, du 14 mars au 8 mai, 10 € offerts pour toute nouvelle inscription" avec un joli espace pour cliquer sur "je m’inscris", et, pour que cette incitation au(x) jeu(x) passe mieux :



"Jouer comporte des risques : isolement, endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)é"





Et je n’ai jamais été démarché de la sorte par le PMU… Etonnant, non ?