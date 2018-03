Quinté du samedi 30 avril à Auteuil : trois vidéos pour préparer le prix Gaston Branère

1

Pour préparer au mieux le prix Gaston Branère, le quinté du samedi 30 avril à Auteuil, retrouvez les interviews de Guy Cherel pour Crack De Reve (le 2) et Court Vite (le 4), David Windrif pour Alix Pretty (le 8) et Dylan Ubeda pour Le Missionnaire (le 10).



La 4e course avec 18 partants. Une Listed sur les haies.

Guy Cherel présente Crack De Reve et Court Vite

Crack De Reve "est un cheval sérieux, toujours à l'arrivée et qui n'a pas encore gagné. Le handicapeur l'a quand même pénalisé sans qu'il ait gagné, c'est fatiguant."

Court Vite "court très bien, l’assouplissement du terrain pourrait l'arranger beaucoup. Je pense que sa place est à l'arrivée."

David Windrif présente Alix Pretty

"Elle me parait bien placée, maintenant je ne suis pas sur de son aptitude à Auteuil. Elle y débute, il y a beaucoup de partants, c'est un point d'interrogation" estime David Windrif

"Il ne va pas falloir qu'elle consomme de trop ici, parce que ce n'est pas Cagnes ou Enghien. Faut pas qu'elle en fasse de trop, c'est un test."

Dylan Ubeda présente Le Missionnaire

Le Missionnaire "a très bien couru. Il s'est bien gérer, je pense qu'il devrait monter sur cette course. Il connait bien l'hippodrome" juge Dylan Ubeda.

"Ça va dépendre du train de course, après c'est sur que l'on ne va pas filer s'il est un peu allant. Il s'économise vachement devant, il y est mieux que caché."