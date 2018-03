Le Trot à Grande Vitesse, c’est reparti !

4

Demain samedi 30 avril, à Argentant, va se dérouler la 1ère étape du nouveau challenge TGV (Trot à Grand Vitesse), dans le traditionnel Critérium de Vitesse de Basse Normandie (Groupe II, international, UET Master Serie, pour des 4 à 10 ans, sur 1.609 mètres avec départ à l’autostart), qui, cette année, a réuni un plateau exceptionnel (ALADIN D’ECAJEUL, UNIVERS DE PAN, KADETT C.D., BILLIE DE MONTFORT, UN MEC D’HERIPRE, UHLAN DU VAL, BRILLANTISSIME, VINCENNES, AMIRAL SACHA, MOVING ON, LUCKYCHARM HANOVER… pour ne citer qu’eux).



Les deux autres épreuves de ce TGV auront lieu à La Capelle, le 10 juillet, et à Cagnes-sur-Mer, le 27 août …



Les allocations, par elles-mêmes, sont déjà très belles, mais rappelons qu’une prime de 30.000 € est promise au trotteur qui améliorera le record d’Europe de 1’08’’9, détenu par COMMANDER CROWE, depuis le 27 août 2011 à Cagnes-sur-Mer… Mais attention, celui qui aura réalisé cet exploit, peu importe sur quelle piste, devra aussi obtenir (ou avoir obtenu) une allocation dans l’une des autres courses de ce challenge.





Et roulez petits bolides !